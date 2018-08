– Jeg rakk bare å tenke «nei, nei, nei, de må ikke stå der». Så plutselig raste en enorm isblokk ut og laget en stor bølge.

Tshering Pande Bhote (42) er guide i Jostedalen Breførarlag og ble øyenvitne til ulykken som inntraff ved Nigardsbreen søndag kveld.

– Jeg rakk bare å tenke «nei, nei, nei, de må ikke stå der». Så plutselig raste en enorm isblokk ut og laget en stor bølge av is og vann. Bølgen slo over folk som sto rett ved elven på innsiden av sperringene, sier Bhote.

Privat

Tilbake på stedet

Mandag ettermiddag, nøyaktig ett døgn etter hendelsen, er guiden tilbake ved ulykkesstedet der en 38 år gammel mann fra Østerrike mistet livet.

– Den enorme bølgen tok med seg ti stykker. Fire av dem havnet i elven. Flere løp ned for å prøve å redde mannen som omkom, men jeg ropte til dem at de ikke måtte gjøre det, at vannet var for kaldt, forteller Bhote.

42-åringen var på vei på sin siste tur ned breen, da han så ulykken.

Paul S. Amundsen

Han var en av de første som kom til stedet. Tidligere på dagen hadde han tatt bilde av den store isblokken fordi han skjønte at den snart kom til å rase ut.

– Det er veldig trist når slike ting skjer, men jeg jobber med dette i Nepal og dette er dessverre noe jeg har vært vitne til tidligere, forteller han.

Paul S. Amundsen

– Tar det ikke seriøst

Bhote står og ser utover den strie elven. Isklumper raser forbi. Rett bak ham står familien Rudolf fra Tsjekkia og tar bilder av Nigardsbreen.

– Vi hørte om dødsulykken på Breheimsenteret. Det er tragisk, sier Jiri Rudolf.

Paul S. Amundsen

Rudolf synes det er godt sikret rundt breen, og at skiltingen er god. Konen Klara og barna Simona (14) og Tomas (11) er enige.

– De som har satt opp skiltene og gjerdet vet hva de gjør. At folk likevel går forbi sperringen, er ikke bra, sier han.

Bhote forteller at han ofte prøver å gi beskjed til turister om at det er farlig å trosse sperringene.

– Det er mange som ikke tar det seriøst. Som bare vifter oss vekk, og som gir oss fingeren, sier guiden.

Privat

– Største isblokken jeg har sett

Det bekrefter lederen av Jostedalen breførarlag, Steinar Bruheim. Han står på parkeringsplassen ved Nigardsbrevatnet og ser bortover mot breen.

– Det var bare flaks at ikke flere ble ført nedover elven. Det var flere tonn med is som ramlet ned i elven. Det er den største isblokken jeg har sett, sier han.

Paul S. Amundsen

Bruheim har vært leder av breførerlaget siden 1987. Og har hatt utallige turer på Nigardsbreen.

– Vi forsøker å gi beskjed til folk om at det er farlig å gå forbi sperringene, men de hører ikke på oss. Og når et par krysser sperringen, kommer flere etter, sier han tydelig oppgitt.

Han forteller at Nigardsbreen er en turistmagnet i Sogn, og at rundt 50.000 turister er innom om sommeren.

– Denne sommeren har vi sett flere isras og kalving i fronten på breen på grunn av de høye temperaturene. Det er noe turister må ta hensyn til, sier han.

Paul S. Amundsen

Må tenke sikkerhet

Bruheim har brukt store deler av mandagen til å undersøke ulykkesstedet, sammen med politiet, Statens naturoppsyn og naturforvalter i Luster kommune.

– Vi har sett på sperringene, og satt opp ytterligere sperringer mot elven. Men vi kan ikke sperre inne hele breen, det går bare ikke. Det er ikke ulovlig å krysse sperringene, men det er farlig, sier han.

Tilbake foran Nigardsbreen står Bhote og peker på skiltene som tydelig viser hvor farlig det er å krysse sperringene.

– Folk tenker mer på seg selv og bilder, enn å bry seg om sikkerheten. Folk må følge skiltene, og sjekke med lokale folk om hva som er lurt og ikke. Ikke bare utsetter de seg selv for fare, men også redningsmannskapene, sier han.