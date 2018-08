Stian Øvergaard Aarvik fra Kalandseid satte konkurrentene på plass i Skåla opp. Løpet vil først og fremst bli husket for et forferdelig uvær.

– Det var vanskelig å stå på bena da vi nærmet oss mål. Vinden kjente vi veldig godt. Det var nok riktig å avslutte løpet sånn som de gjorde, sier Stian Øvergaard Aarvik (21) med henvisning til at målgangen ble flyttet fra Skålatårnet på 1848 meters høyde og ned til Skålavatnet, som ligger 700 høydemeter lavere.

Noe tilsvarende har kun skjedd en gang tidligere i løpet av arrangementets 17-årige historie.

– Er dette det verste været du har løpt i?

– I et motbakkeløp, ja. Innledningsvis var det levelig. Men forholdene oppe på fjellet var det verste jeg har vært borti i løpssammenheng, sier Aarvik.

– Blåst over ende

Rikard Grov, administrerende direktør ved Hotell Alexandra i Loen og sentral i arrangementet Skåla Opp, sier de ikke hadde noe annet valg enn å kutte ned på løpslengden.

– Det var sånn at folk ble blåst over ende da de kom opp forbi Skålavatnet. En måtte sette seg ned og holde seg fast, forteller han.

Den som taklet vinden aller best i dag var bergenseren Stian Øvergaard Aarvik (21) og tyske Michelle Maier (27). De gikk til topps i henholdsvis herre- og kvinneklassen.

– En blir veldig rørt av dette. Det er blod, svette og tårer, sier Aarvik.

Han forteller at han ikke har tapt et eneste motbakkeløp på norsk jord i år.

– Jeg trodde det ville ryke i dag. Nivået her er nemlig veldig høyt. Men pinadø klarte jeg å stå i det, sier 21-åringen, som rykket fra den argeste konkurrenten en liten kilometer fra mål.

Store penger

De to vinnerne av løpet stakk av med en pengepremie på 50.000 kroner.

– Om det betyr noe? Ja, om det gjør, svarer Aarvik og legger til:

– 50.000 er ikke akkurat lommerusk. Det betyr utrolig mye. Jeg setter veldig pris på det, men jeg mener og at det er fortjent. De summene lokker internasjonal deltakelse. Nivået er skyhøyt. Desto gøyere er det å stikke av med premien.

Foto: Jan Erik Sandbakk/Skåla opp

Tysk seier

I kvinneklassen havnet Anita Iversen Lilleskare (39) fra Bergen Løpeklubb på annenplass, 34 sekunder bak den tyske vinneren.

– Det var skikkelig surt og kaldt. Etter cirka fire kilometer kom det vind og temperaturen var ned mot null grader. Da jeg kom i mål så begynte jeg å hakke tenner med en gang, forteller Lilleskare, som for 15 år siden var en lovende fotballspiller for Sandviken.

I 2004 spilte hun i eliteserien, men så ble hun gravid året etter og toppidrettskarrieren var over. Etter å ha fått tre barn og trappet ned med fotballspill i Flaktveit på nivå fire, bestemte hun seg for å begynne med noe mindre tidkrevende.

Løsningen ble motbakkeløp.

Bjørn Erik Larsen

– Jeg ville ha noe gøy å holde på med, men så fikk jeg en forespørsel fra Jan Fjærestad om han kunne få trene meg, forteller hun.

Som sagt så gjort, og etter noen år kjemper hun i norgestoppen i motbakkeløp. I dag jobber hun 50 prosent og satser igjen på idretten. Onsdag fyller hun 40 år.

– Det er litt surrealistisk. Men mest av alt er det utrolig gøy at livet kan ta sånne vendinger uten at jeg planlegger det. At jeg kan løpe i skog og mark mens andre er på jobb. Selv om det er drittvær, så føler jeg meg privilegert.

– Hvor lenge satser du?

– Jeg tar ett år av gangen, men er supermotivert. Jeg har lyst å bli bedre, sier Lilleskare, som ble belønne med 17.000 kroner for annenplassen.

Det var ellers ikke bare Skåla Opp som fikk kjenne på uværet. Tre mil unna løp Jakob Ingebrigtsen inn til NM-gull på 1500 meter i Byrkjelo. – Jeg har vel ikke løpt konkurranse i så dramatiske forhold før, uttalte han blant annet til VG.

Totalt 1057 deltakere fullførte motbakkeløpet Skåla opp. Se alle resultatene her.