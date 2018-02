Seilskuten får 4,2 millioner i støtte for å bli mer miljøvennlig.

Bergens stolthet ligger for tiden i dokk på Laksevåg, hvor man er i gang med å frigjøre et areal midtskips til batterirom. Dette skjer ved siden av et større vedlikeholdsprosjekt som stiftelsen bak skipet nå gjennomfører.

Onsdag kom klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) med gode nyheter i bagasjen. Skipet får 4,2 millioner kroner til å bygge om fra dieseldrift til batteri.

– Det blir ikke noe mer miljøvennlig enn å seile, så med batteridrift slutter dere sirkelen, sier Elvestuen. Han mener dette er et eksempel som vil bli lagt merke til og peker på arbeidet mot klimaendringer.

– Å få et nasjonalt symbol som «Statsraad Lehmkuhl» til å gå over på elektrisk drift, er viktig for å motivere andre til å gjøre det samme. Dette er viktig for «Statsraad Lehmkuhl» og Bergen, men prosjektet er viktigere enn det også, slår ministeren fast.

Geir Martin Strande

Opplæring i ny teknologi

– Vi ønsker å være et skip som både skal kunne tilby opplæring i tusen år gammelt sjømannskap, og samtidig gi fremtidens ledere relevant opplæring i forhold til hvordan et hybrid seilskip med ny teknologi fungerer, sier direktør Haakon Vatle i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Den statlige støtten fra Enova utgjør rundt halvparten av den totale investeringen som skal gjøre Statsraaden til en av verdens første seilskuter som kan drives på batteri.

– Det finnes en mindre seilskute på Island som allerede har en slik hybridløsning med batteri og motor, men i vår klasse er vi først i verden, sier Vatle.

Geir Martin Strande

Gledesmelding

Direktøren synes det er gøy at stiftelsens arbeid for å videreutvikle den miljøvennlige siden av skipet vekker interesse inn i regjeringskorridorene.

– Vi søkte Enova om støtte, og er glade for at Elvestuen tar seg tid til å komme til Bergen med gledesmeldingen. 60 prosent av tiden vi er i sjøen går vi for seil. Når vi skal til og fra land, når været ikke tillater annet og når vi skal bruke generatorene om bord til oppvarming og matlaging, må vi bruke diesel. Dette blir det mindre av med batteriinstallasjonen, sier Vatle.

Bent Ramberg / Adresseavisen (arkiv)

Første tokt med batteri

Om alt går etter planen skal Statsraaden ut av dokken på Laksevåg 15. mars.

– Da skal batterirommet om bord være klart til å ta imot den nye installasjonen. Selve monteringen vil imidlertid ikke skje før tidligst i november. Først i januar 2019 vil vi gjennomføre det første toktet med batteri om bord. Sannsynligvis blir det kadetter fra Sjøkrigsskolen som får være med på den første seilasen, sier Vatle.

Han viser til utviklingen med batteriløsninger på nær sagt alle skipstyper, og gjør det klart at Statsraaden har som mål å ligge i fremste rekke og være et godt forbilde.

– Vi gleder oss kanskje aller mest til rolige middager uten duren fra dieselgeneratorene, sier Vatle.

Ørjan Deisz

Propellen genererer energi

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier i en pressemelding at selskapet, som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, ser på Statsraaden som et viktig utstillingsvindu for ny teknologi.

Det er Rolls-Royce Marine som er teknologileverandøren i prosjektet. Produktsjef Sigurd Øvrebø sier følgende om installasjonen:

– Propellen på skipet kan også brukes til å generere energi, litt som en vindmølle. Denne energiproduksjonen varierer med farten til skuten, så den er ikke konstant, men med vårt system kan energien lagres på batterier og være tilgjengelig til bruk når det trengs miljøvennlig motorkraft, eller til bruk i den daglige driften om bord, for eksempel til varme og matlaging.