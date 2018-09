Kommunalminister Monica Mæland gir dispensasjon for å etablere Biltema-butikk på Heiane på Stord. Dermed har Fylkesmannen i Hordaland gått på et nederlag.

Saken om Biltema på Stord har skapt stort engasjement lokalt. Kommunen ga tillatelse til butikken, men Fylkesmannen i Hordaland omgjorde vedtaket.

Bakgrunnen er at Fylkesmannen mente at Biltema ikke kommer inn under definisjonen «plasskrevende handel», som næringsområdet på Heiane er ment for. En lignende tolkning ble gjort da Biltema ville etablere seg på Haukås i Åsane nylig.

– Hindrer handelslekkasje

Dersom Biltema er regnet som detaljhandel, skal butikken etter statlige regler kun legges til områder som er definert som lokalsentre, i dette tilfellet Leirvik.

– Dette er en spesiell sak. Det er snakk om flytting og utvidelse av en allerede eksisterende Biltema-forretning. Departementets vurdering er at etableringen vil bidra til å hindre handelslekkasje til andre regioner, og at den vil sikre arbeidsplasser på Stord, sier kommunalminister Monica Mæland i en pressemelding.

I juni avgjorde Kommunaldepartementet at de ikke kunne gjøre om Fylkesmannen sitt vedtak om byggesaken, men inviterte samtidig til at Biltema kunne sende søknad om dispensasjon. Den søknaden er altså nå innvilget.

Krever dispensasjon

Departementet legger også vekt på at flyttingen vil gi større rom for plasskrevende varehandel, og at det har vært tvil om hvordan reguleringsbestemmelsen skal tolkes. Tidligere har Biltemas konkurrent BilXtra fått løyve til å bygge i samme område.

I vedtaket vises det til at kommunen mener det er gode forhold for gående, syklende og kollektivtransport i området, og at etableringen ikke vil påvirke Leirvik sentrum.

«Departementet har behandlet saken som klagesak, og har kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Nye Heiane Vest. Reguleringsbestemmelsene skal ta vare på eksisterende by- og tettstedssentre i regionen, og tillater kun tyngre og plasskrevende varehandel. Biltema har et bredere varesortiment enn det som er tillatt i området, og det kreves derfor dispensasjon for handelsetableringen», heter det i vedtaket.

Vedtaket gir dermed ikke nødvendigvis presedens for andre planlagte Biltema-butikker rundt om i Norge.

– Lytter til lokalbefolkningen

– Endelig har beslutningen kommet, og regjeringen har vist at de lytter til lokalbefolkningen, sier Ove Trellevik (H), stortingsrepresentant og medlem av kommunalkomiteen.

Sammen med partikollega og tidligere Stord-ordfører Liv Kari Eskeland har han tatt opp saken med departementet flere ganger.

– Saken har naturligvis skapt stort lokalt engasjement, og det har vært liten og ingen forståelse for argumentasjonen Fylkesmannen har brukt for å stoppe butikken. En fylkesmann som overkjører kommuner og lokal utvikling på denne måten er vi ikke tjent med, sier Eskeland i en kommentar.