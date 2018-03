Elisabet Byrkjeland er gått or tida

MINNEORD

Elisabet Byrkjeland er gått or tida.

Ein stor flokk av familie og vener fylgde henne på den siste reisa frå Fana kyrkje, ei minnestund løfta av song og musikk som utgjorde slik ein vesentleg del av Liskens liv. Og mange varme ord.

Ei av døtrene siterte mor si som i dei seinaste åra ofte sa: «Jeg har vært heldig! Hele livet har jeg vært heldig! Jeg har fått alt!»

Det er ikkje alle forunnt å kunna gje ei så positiv oppsummering av levd liv i meir enn 95 år. Ho var velsigna med eit lyst sinn og evne til å ta vare på det gode ho møtte på sin veg. Dei viktige verdiane bur inne i oss. Me må bruka livet me har fått, og gleda oss over det, var eit stadig omkvede.

Slik sett var mora sitt lange liv ein einaste stor inspirasjon, ikkje berre for familien, men for alle som kjende henne. Avskilsdagen var då også prega av «lys og takknemlighet», slik dottera Dagfrid formulerte det ved båra.

Scanpix

Elisabet Byrkjeland, læraren og korleiaren, vaks opp på Fanahammeren og var knytt til Fana all sin dag. Med kunnskapar frå musikkonservatoriet og lærarskulen overtok ho på Kirkevoll skole det nystarta skulekoret i 1957. Ho inspirerte dei unge, og kalla fram ekte songglede og ut ifråå samklang.

Gjennom intensivt instruksjonsarbeid m.a. gjennom aspirantkoret lukkast det å byggja opp koret og gjera det til ein viktig faktor i kulturlivet i bygda. Sjølv i eit kretslaup med stadig skiftande stemmemateriale makta Elisabeth i lyfta Kirkevoll skolekor til eit nivå som kvalifiserte for krevjande oppgåver, m.a. saman med Harmonien.

Mellom landets kordirigentar var ho eit akta namn. Innsatsen til Elisabet Byrkjeland vart påskjøna ved fleire høve, såleis i 1990 då ho som fortent fekk Kongens gull.

REIDAR STORAAS