– Vi aksepterer ikke brudd på fyrverkeribestemmelsene, sier politiet.

Når folk tyr til eksplosiver og bobler for å feire inngangen til 2018, skjelver nødetatene i buksene. Det blir flere voldsepisoder, øyeskader må behandles og brannfaren øker, ifølge nødetatene.

– Vi oppbemanner med minimum ett slukkelag, altså en mannskapsbil ekstra, og høyner beredskapen, sier Kjell Ove Christophersen, som vil være vakthavende sjef i brannvesenet nyttårsaften.

For å redusere brannfaren, ble det i 2016 innført totalforbud mot fyrverkeri i og nær trehusbebyggelse i byen, også på privat grunn.

– Forbudet er der fordi man skal beskytte denne trehusbebyggelsen. Konsekvensen av en brann der vil være mye større enn i områder der byggene er mer spredt, sier Trond Landaas, branningeniør i Bergen brannvesen.

I Bergen kommune er det også et generelt forbud mot fyrverkeri på offentlig plass.

Disse sonene er ved og rundt trehusbebyggelser på følgende steder:

Vågsbunnen

Bryggen

Marken

Store deler av Sandviken

Store deler av Nordnes

Sydnes

Laksevåg kirke

Trikotasjemuseet i Salhus

Forbudet gjelder absolutt alt fyrverkeri, inkludert grisehyl og annet smått.

Prikk og bot på 10.000 kroner

Politiet sier at de ser alvorlig på brudd på fyrverkerilovene.

– Vi kommer til å håndheve dette. Hvis vi kommer over folk som misbruker fyrverkeri, kan det ventes saftige bøter. En vanlig oppfyring på gaten vil koste atskillige tusenlapper, som man heller kan bruke på salg over nyttår, sier Bengt Angeltvedt, seksjonsleder for patruljeseksjonen i politiet.

Politiets «prisliste» for ordensforstyrrelser og lignende, viser at de gir 4000 kroner i bot for å sende opp fyrverkeri utenfor sesong. Fyrer man opp fyrverkeri på offentlig sted eller i det hele tatt ved trehusbebyggelsen, vil reaksjonen skjerpes, sier Angeltvedt.

– Det er mye folk der, noe som øker faren. Er du full i tillegg, er det klart det kan komme opp i 10.000 kroner. Og det er jo bare det økonomiske.

For saken vil bli anmeldt, ifølge ham. Da kan man få en prikk på rullebladet.

– Det får igjen konsekvenser for fremtiden. Å tenne fyrverkeri er bare en tap-tap-situasjon, sier Angeltvedt.

Nyttårsaften er også beryktet for høy flaskeføring, noe som bekymrer Angeltvedt. Han betegner kombinasjonen av fyrverkeri og alkohol som «forkastelig», og legger til at nyttårsaften ofte er travel med tanke på vold også.

– Det blir dessverre mer vold og uønskede hendelser enn hva vi liker også. Men vi har et godt samarbeid med utelivsbransjen og vekterne, og håper at vi i fellesskap kan få byen til å fremstå som et hyggelig sted for publikum. Men det største ansvaret ligger hos den enkelte, sier Angeltvedt.

Fakta: Brannvesenets fyrverkerivettregler 1. Forbered fyrverkeriet mens det fortsatt er lyst. 2. Les bruksanvisningen nøye. 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. 5. Bruk tennstav. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. 6. Bruk beskyttelsesbriller. 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri. Når du har tent lunten, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand. 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk. 9. Hold god avstand fra oppskytingen. 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Kontrollerer fyrverkerisalg

Det er også forbud mot pinneraketter, og oppskytning utenfor tidsrommet 18.00–02.00. Frem mot selve dagen vil brannvesenet kontrollere steder som selger fyrverkeri.

– Vi vil ha kontroller på utsalgssteder og se at de følger regler og restriksjoner, sier Landaas.

Både brannvesenet og politiet oppfordrer folk til å få med seg de offisielle fyrverkeriene. Blant annet er det et kommunalt fyrverkeri ved midnatt, ved Tollbodkaien.

– Det kommunale fyrverkeriet blir fyrt opp fra en lekter ute på sjøen, og brannfaren er da atskillig mindre, sier branningeniør Landaas.

– Man må ha det gøy, og ikke bli utidig, sier Angeltvedt i politiet.