Arbeiderpartiet i Bergen går imot vedtaket om å åpne for konsekvensutredning i nord.

Forslaget om å gå bort fra kravet om åpning for konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja ble vedtatt under partiets årsmøte denne helgen.

Dermed følger Bergen Ap samme trend som i en rekke av fylkeslagene som allerede har snudd i det betente spørsmålet.

Nyvalgt leder, Geir Steinar Dale, legger ikke skjul på at det internt i lokallaget har vært mye diskusjon rundt om det bør åpnes for letevirksomhet.

Fisk og klima

Likevel gikk et overveldende flertall av Bergen Aps medlemmer lørdag imot partiets eget program, der det åpnes for konsekvensutredning med delvis vern av de sårbare områdene.

– Oljenæringen har dannet grunnlaget for enorm velstandsvekt, og vil gjøre det i mange år fremover. Når vi nå sier nei, handler det både om forpliktelser til å redusere klimautslipp i Parisavtalen, og at dette er et yndet gyteområde. Vi vil ikke risikere fiskeriressursene, sier Dale.

Dersom Arbeiderpartiet skulle snu på landsmøtet i april, vil det for første gang være stortingsflertall for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.

– Når dette eventuelt blir et vedtak i årsmøte til Vestland Ap, vil det være avgjørende for hvordan vi håndterer det i landsmøtet, sier Dale.

Rune Sævig

Jubler for vedtaket

Vedtaket får ikke overraskende stor støtte fra Hordaland Natur og Ungdom.

– Vi jubler for Arbeiderpartiet i Bergen i dag, og vil rose AUF og alle som har stått på for dette fremtidsrettede vedtaket. Fisk, natur og arbeidsplasser innen fornybare næringer er det som kjennetegner områdene. Dette har Arbeiderpartiet i Bergen forstått, sier leder Vilja Helle Bøyum i en kommentar.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Delte meninger i LO

Hensynet til fremtidige arbeidsplasser har vært et av de mest sentrale argumentene i den interne diskusjonen i Ap.

Dette var også et stridstema under LO-kongressen i 2017, der forslaget om å gå inn for et varig vern av områdene er blitt møtt med stor skepsis fra en rekke fagforbund.

Leder i Bergen og omland LO, Mads W. Kleven, mener det er synd at Arbeiderpartiet i Bergen ikke ønsker å søke ny kunnskap i form av en konsekvensutredning.

Elias Dahlen (ARKIV)

Han frykter ringvirkningene kan bli negative med tanke på å sikre fremtidige arbeidsplasser.

– Det snakkes om et grønt skifte, men det blir ikke påpekt hva arbeidsplassene skal være. Dette må fylles med innhold for at de som står i jobbene skal føle sikkerhet og at de som skal levere tjenester har forutsigbarhet til å investere i ny teknologi. For vestlandsfylkene går en betydelig del av det vi driver med inn mot dette feltet, sier Kleven.

Han legger til at nye arbeidsplasser og ny teknologi hovedsakelig springer ut fra allerede eksisterende bedrifter.

– Burde stått fast

I Arbeiderpartiets partiprogram fra 2017–2021 heter det at konsekvensutredningen av Nordland 6 skal «avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet, og hvilke deler som bør unntas».

Kleven mener Bergen Ap burde valgt å stå fast ved dette vedtaket i stedet for å snu midt i perioden.

– Ap har gjort et vedtak som de har lagt inn i Stortingsprogrammet. I et organisatorisk hode hadde det vært mest ryddig om dette ble tatt som en del av neste periode, sier Kleven.

Hva Arbeiderpartiet til slutt lander på blir trolig avgjort på landsmøtet som holdes fra 4. til 7. april i Folkets Hus i Oslo.