Tre menn i 20-årene i varetekt etter slagsmål natt til søndag

To av dem er mistenkt for vold mot politiet. En av dem mistenkes for kroppsskade mot en annen på stedet.

widget-list Hendelsen fant sted på en adresse ved Damsgård klokken 04.04 natt til søndag. Da politiet kom til adressen ble en tjenesteperson slått og flere patruljer ble sendt til stedet. Tre menn i 20-årene ble pågrepet og satt i varetekt. Politiet fikk mye å gjøre natt til søndag. – Det har vært fryktelig travelt og mye vold, sier operasjonsleder Hans Eirik Thue. Bråk på utested og trusler mot politiet Klokken 00.25 rykket politiet ut etter melding om innbrudd i en bolig i Skogsvåg. 20 minutter seinere, klokken 00.46, ble tre personer anmeldt, avhørt og innsatt i arresten for forulemping av offentlig tjenestemann ved utestedet Downstairs i Bergen sentrum. De tre pågrepne var to menn på 19 år og en mann på 21 år. I forbindelse med bråk inne på utestedet, utøvde de også vold og trusler mot politiet. Ble sendt til sykehus etter fall I Sogndal rykket politiet ut klokken 01.08, til Solhov ungdomshus, etter melding om ordensforstyrrelser. To person slåss og en person blødde fra nesen og munnen etter slagsmålet. Ingen kom til alvorlig skade, men begge personene ble gitt pålegg om å holde seg borte fra stedet. Klokken 01.31 falt en person, mulig tre meter, ved Kløverhuset i Bergen. Politi og ambulanse kom til stedet og vedkommende ble kjørt til Haukeland sykehus. – Tilstanden er nå uvisst. Vitner på stedet har sagt at han har falt, og det er det vi forholder oss til. Men vi har hentet inn video fra stedet slik at vi får sjekket opp i hva som skal ha skjedd, om han har blitt dyttet eller falt selv, sier Thue søndag morgen. Klorte vakt på halsen Etter å ha vært utagerende, hissig og klort en vakt på halsen, ble en kvinne i 20-årene satt i drukkenskapsarresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Hendelsen skjedde i Strandgaten rundt klokken 01.51 natt til søndag. Kvinnen skal ha vært svært beruset. En mann i 20-årene ble anmeldt for trusler mot politiet etter å ha blandet seg inn i en kontroll som patruljen gjorde på Torget i Bergen, klokken 02.34. Cirka ti minutter seinere, ved utestedet Kava, ble det utløst brannalarm klokken 02.47. Nødetatene kom til stedet, evakuering ble satt i gang og en person ble bortvist fra stedet. Rundt to timer seinere, klokken 05.08, ble en mann i 20-årene innsatt i drukkenskapsarresten etter å ha vært truende og sint på legevakten. Mannen brøt også pålegg som var gitt tidligere på natten. Han var godt beruset og blir anmeldt. Flere anmeldt for promillekjøring Flere bilister har også blitt stoppet for mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand lørdag natt. Både på Haljem, Voss, i Åsane og i Florø har bilistene blitt fremstilt for lege for utvidet prøve. I Florø var bilføreren en mann i 30-årene. Søndag morgen melder Vest politidistrikt at blodprøven er tatt og at mannen er anmeldt. I Åsane ble bilføreren anmeldt for å sette seg inn bak rattet på en parkert bil. Mannen kjørte rundt på en bensinstasjon og hadde gått ut igjen av bilen da politiet kom. Han ble pågrepet, men nektet å oppgi ID til politiet. Det ble tatt blodprøver av mannen og han ble anmeldt. På Voss var den mistenkte en mann i 20-årene. På legevakten ble mannen hissig og utagerende og måtte til slutt pågripes. Det ble besluttet å innsette ham i varetekt, melder Vest politidistrikt.