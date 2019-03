Direktoratet åpner for at Norge forbyr privat bruk av fyrverkeri. – Et overraskende positivt initiativ, sier øyelege Nils Bull.

I 15 år har overlege Nils Bull ved Haukeland universitetsstatistikk ført statistikk over øyne sprengt blodige og ødelagt av fyrverkeri på avveie.

For ti år siden kom forbudet mot pinneraketter.

Det har gitt færre personskader og mindre materielle skader. Men tallet på øyenskader har ikke sunket like mye. Fortsatt er det mellom 10 og 20 øyenskader årlig, viser Bulls statistikk.

– Og dette er bare øyenskadene. Plastikkirurger forteller meg om stygge brannskader. Ortopedene om hvordan de prøver å redde fingre og hender. Noen får hørselen ødelagt. I tillegg kommer dyrene som skremmes og brannene som er utløst av fyrverkeri, sier han.

Rune Sævig

Bull mener tiden er overmoden for et totalforbud, slik Irland, Ungarn, Australia og noen amerikanske stater har.

Spør om totalforbud

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tar et første skritt i den retning.

I mai er politi, helsemyndighet, pyrobransjen og en lang rekke interesseorganisasjoner invitert til innspillskonferanse om privat bruk av fyrverkeri.

Her blir de alle bedt om å svare på om Norge bør innføre et forbud eller ikke.

– Etter ti år med pinneforbud er det naturlig å gjøre opp status, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

– Ikke totalforbud

Pedersen sier møtet i mai er klarert med Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp) skriver i en e-post at de ikke vurderer totalforbud.

Reynolds har likevel ikke innvendinger mot konferansen til DSB:

– Det er DSBs oppgave å vurdere hvordan regelverket fungerer, skriver hun.

I dag er det åpning for å forby privat fyrverkeri lokalt. I Bergen er det et slikt forbud innenfor bompengeringen og i brannsmitteområdene på Laksevåg og i Salhus.

Ønsker krav om varsellys

Etter innspillskonferansen vil DSB vurdere om totalforbud skal utredes, eller om andre tiltak bør vurderes, står det i invitasjonen.

Et alternativ til forbud kan være å stille nye krav til fyrverkeribatterier, mener Anders Sture, daglig leder i Svea Fireworks. De har utviklet en løsning som Sture ønsker å gjøre til bransjestandard.

På deres fyrverkeribatterier tennes et rødt lys etter at den vanlige lunten har brent i ti sekunder. Det 30 centimeter høye lyset brenner da i ytterligere fem sekunder som et varsel om at batteriet snart vil avfyres.

Haukeland

– Da vil de som står rundt forstå at noe skjer og at de må holde seg unna, forklarer han.

Batterier med slike røde lys koster mer å teste. Sture sier konkurrentene er i ferd med å komme etter og vil ha krav om varsellys inn i regelverket.

– Ikke tilstrekkelig

Nils Bull er ikke fornøyd før forbudet er på plass. Varsellys er bra, men ikke tilstrekkelig, synes han.

Bull mener fyrverkeri bør overlates til profesjonelle på arrangementer i regi av kommuner, idrettslag eller andre organisasjoner.

– Det er kjempefint at bransjen jobber med å øke sikkerheten. De er naturligvis redde for et forbud. Jeg bekymrer meg mer for sikkerheten til mennesker, sier Bull.