– Flammene sto seks-syv meter opp i luften, forteller Piotr Wojtkiewicz som bor i firemannsboligen som brant på Laksevåg.

Piotr Wojtkiewicz står på trappen i nabohuset og betrakter hjemmet sitt på den andre siden av gaten.

Brannvesenet og politiet holder vakt utenfor den brannskadede firemannsboligen i Lille Damsgårdsveien, der Wojtkiewicz bor sammen med en arbeidskollega i 2. etasje.

Natt til lørdag brøt det ut brann i etasjen over dem.

En av beboerne ble fraktet til Haukeland universitetssykehus. Han ble utskrevet fra sykehuset lørdag morgen.

To andre beboere ble sendt til legevakten etter brannen.

Piotr Wojtkiewicz anslår at han våknet ved halv fire-tiden natt til lørdag.

– Ristet i ham

– En mann utenfor huset ropte «there is fire!» Min kamerat sprang opp til etasjen der det brant, for å få vekket dem som sov der, forteller han.

– De sov fremdeles?

– Ja, han knuste vinduet i døren for å få låst opp døren og få vekket naboen. Han sprang inn på soverommet hans og ristet i ham for å få ham til å våkne, sier Wojtkiewicz.

Han forteller at mannen som ble vekket sprang opp på loftet og fikk vekket en annen mann som lå der og sov.

– Alt skjedde så fort. Det gikk sikkert bare to-tre minutter før de hadde klart å vekke dem. Alle var redde. Det var virkelig skremmende.

Bård Bøe

Lette etter katten

– Husker du hva du tenkte?

– At jeg måtte finne katten min, Tiger. Den var redd og hadde gjemt seg på soverommet. Det var så mye bråk. Lyden av glass som knuste og skriking, forteller han.

I 04.00-tiden lørdag morgen ringte han hjem til konen som bor sammen med den tolv år gamle datteren deres i Polen.

– Jeg fortalte henne at julegavene jeg hadde kjøpt til henne, datteren vår og foreldrene mine er ødelagte. De skulle alle komme hit og feire jul sammen med meg. Jeg tror det jeg hadde i leiligheten er ødelagt av vannet, sier ettbarnsfaren.

Bård Bøe

– Som et helvete

– Hvordan opplevde du det som skjedde i natt?

– Helt forferdelig, det var som et helvete. Ti-femten minutter etter at vi hadde kommet ut av huset, brant det over alt i etasjene over oss. Flammene sto seks-syv meter opp i været, utdyper Wojtkiewicz.

Han arbeider som elektromekaniker ved et bilverksted og forteller at han ikke har klart å sove etter den skremmende opplevelsen.

– Jeg er trøtt, men jeg ser bildene av brannen for meg. Jeg husker ikke hva kameraten min og jeg snakket om etter at vi var kommet ut på gaten, sier han.

Det 34-åringen klarte å få med seg utenom katten, var en ytterjakke, mobiltelefonen og bankkortet.

Hvor han nå skal bo, vet han ikke.

Bård Bøe

Utrykningsleder Ole Helland fra Laksevåg brannstasjon sa tidligere i dag at brannvesenet holder på å lense kjelleretasjen for vann. De forsøker nå å redde mest mulig av verdier fra den brann- og vannskadede firemannsboligen på Laksevåg.

– Vi har dekket til en del innbo. Vi holder vakt fordi vi frykter at det kan bli en oppblomstring av brannen, det er ren prosedyre, forklarer Helland.