Medan mange gamle bedehus har stengt dørene, fekk Vik bedehus eit luksusproblem. No er det løyst.

Krossen på husveggen, bedehusskiltet. Utanpå ser Vik bedehus ut som før, men på innsida har det skjedd eit lite mirakel.

Det evangelisk-lutherske forsamlingshuset i Øygarden har vore stengt sidan mai. Fire millionar kroner og tusen dugnadstimar seinare opnar dørene igjen i helga, og då blir det fest!

Bedehusfolket på Toftøy skal feira at huset frå 1936 er totalt ombygd innvendig.

– Me måtte ha plass til fleire. Det er eit luksusproblem, konstaterer dugnadsleiar John Solsvik.

Bedehus på finn.no

Ein gong var Øygarden ein bedehusbastion med heile 13 forsamlingshus. I dag er det berre aktivitet i seks.

Utfordringa er nyrekruttering, ikkje berre i Nordhordland, men heile bedehusland. Bedehus etter bedehus har låst dørene for godt, og dei siste åra er fleire lagde ut for sal på finn.no.

Det kvitmåla gudshuset på Vik er kjerringa mot straumen. Så å seie kvar dag er små og store bedehusgjengarar innom for å delta på samlingar og sundagsskule, bibeltimar og barnekor.

– Me har opplevd stor vekst dei siste ti åra. Om det før kom femti på ei sundagssamling, kjem det nitti no. På sundagsskulen vart det etter kvart så mange ungar at me ikkje fekk plass til alle.

– Kva har Vik bedehus gjort rett?

– Ikkje godt å svara på, men me har vore grådig heldige. Fleire kristne småbarnsfamiliar har flytta til området, og dei ser verdien av å formidla kristne verdiar til ungane sine, svarar Solsvik.

– Elles har me aldri samling når det er gudsteneste i kyrkja, og det er heilt bevisst for ikkje å skapa ein konkurransesituasjon. Dei som går i kyrkja her ute, går også på bedehuset.

– Færre og færre bedehus

Bedehusrørsla har tradisjonelt hatt mest fotfeste i det vestlandske bibelbeltet. Sjølv om ein del miljø framleis er aktive, er det som skjer på Vik meir unntaket enn regelen.

– At det blir færre og færre bedehus, er heilt klart, slår religionssosiolog Olaf Aagedal fast.

Han forklarar noko av nedgangen med folketalsutviklinga og nye trafikkårer.

– I kommunar med mange bedehus blir det berre fem minutt mellom kvart hus, når kommunikasjonsårene endrar seg frå sjø til veg. Då fell noko av grunnlaget for aktiviteten bort. Tendensen er at ein del bedehus blir omgjort til grendehus, seier Aagedal.

Ingen harde benkar

Dugnadsleiaren på Vik viser stolt fram den nye storsalen, som før hadde plass til 80 sjeler. Etter at veggen er fjerna og rommet utvida, er det sitjeplass til 120, men ikkje på harde bedehusbenkar. Tvert om. Dei nye, polstra stolane er mjuke og gode.

– Kjenn kor god støtte det er i ryggen, seier Solsvik fornøgd.

– Det er viktig å sitja godt når ein høyrer Guds ord?

– Det er ikkje uvesentleg. Me har testa minst ti ulike stolar.

Pizza i fem etasjar

Det meste er nytt og tipptopp moderne. Lyskastarar og lydutstyr, omnen på det velutstyrte kjøkkenet. Heretter kan bedehusfolket på Toftøy steika pizza i fem etasjar.

Fellesmåltid skapar fellesskap. Når barnekoret med 30–40 ungar øver, er det alltid middagsservering først. På bedehuset kan ein heil familie eta graut, taco eller lapskaus for berre 50 kroner.

– Først kjem foreldra, så besteforeldra, seier Solsvik.

Dei nye, lyse sundagsskuleromma i andre etasje har fjordutsikt, og i godt ver kan elevane sjå til Fløirestauranten.

Også meir verdslege sysler er det rom for på Vik bedehus. Det lokale grendelaget held møta sine her.

Tusen dugnadstimar

Solsvik, som er pensjonert Dagen-journalist, vaks opp på dette bedehuset. Det gjorde også Knut Vik, næraste nabo til Vik bedehus.

– Tanta mi dreiv gutteforeininga og heldt ope hus for alle. Det gjekk hardt for seg innimellom, men ho greidde å takla det, seier 68-åringen, som har vore med på den store moderniseringsdugnaden som tok til i mai.

Alt i alt har dugnadsgjengen lagt inn tusen timar. Elles er ombygginga finansiert med innsamla midlar, små og store gåver, og private lån. I tillegg kjem Øygarden kommune, som dekkjer ti prosent av kostnadane til offentlege forsamlingshus.

Men ikkje alt på bedehuset er modernisert.

Bibeltru lære

Oppunder taket i storsalen heng det gamle skiltet frå då huset var nytt. «Ordet om krossen er ei Guds kraft», står det.

– Dei var nynorske folk og heldt seg til det gamle evangeliet, seier Solsvik.

Det gjer dei framleis på Vik. Sjølv om innpakkinga er ny, er innhaldet gammalt. Bedehuset forkynner ei bibeltru, konservativ lære.

– Forandringane i Den norske kyrkja dei siste åra, som vigsling av homofile, er eit brot med det Bibelen står for. Det er me ikkje med på. På dette bedehuset står me for det gamle bibelsynet, slik kristne alltid har gjort.

– Her forkynner de både himmel og helvete?

– Me brukar aldri ordet helvete, men fortaping. Me forkynner at me treng å bli frelste for å koma til himmelen. Eg trur folk er glade for at me er så tydelege på kva me står for. Kanskje er også det ein grunn til at så mange kjem til oss, legg Solsvik til.