Ni personer ble evakuert.

Bare grunnmuren står igjen etter at en gammel låve brant ned i Nesttun sentrum, natt til torsdag.

Låven har tidligere vært utleid som foretningsbygg, men det skal ikke ha vært aktivitet i bygningen på flere år.

To nabobygg med totalt 17 personer ble evakuert under den kraftige brannen. Åtte personer har fått gå tilbake til ett av byggene, mens ni personer fortsatt er evakuert på grunn av mye røyk.

Brannvesenet skrev på Twitter at det var mye vind og at de jobbet intenst med å hindre videre spredning.

– Det var full fyr da vi kom til stedet, forteller brannvesenets innsatsleder Frank Åstveit på stedet.

Like før klokken 06 melder brannvesenet at brannen er slukket. Det vil pågå etterslukking ut over dagen.

Ble evakuert

Jarle Herstad bor i et leilighetsbygg like ved brannstedet. Han er en av dem som ble evakuert tidlig torsdag morgen.

– Vi våknet av lys og røyklukt, det var veldig dramatisk, sier Herstad.

Han forteller at brannvesenet måtte spyle vann på leilighetsbygget for at brannen ikke skulle spre seg.

– Det var som en vegg av gnister som kom fra låven, og flere vinduer i husene rundt her begynte å sprekke, sier han.

Ifølge Herstad er det ni leiligheter i bygningen hans, men kun fem av dem er bebodd.

– Vi ble evakuert ned i kjelleren, derfra fikk vi tilbud om å flyttes til et hotell, sier han.

Nils Dolvik i brannvesenet forteller at det har vært store krefter i sving under brannen.

– Det har vært veldig varmt, vi kan se det på vinduene i nabohusene som har sprukket, sier han.

Må kaste varer

Trond Vaagsbø driver butikken Ballongdekor, som ligger vegg-i-vegg med den nedbrente låven. Han har måttet holde butikken stengt i dag.

Butikklokalet har fått brannskader på kledningen, langs veggen som vender mot brannstedet.

– Det var masse røyk og det lukter veldig inne. Vi må nok kaste mange av ballongene for de trekker til seg røyk. Vi kan ikke selge dem slik til kundene våre, sier han.

Vaagsbø er sikker på at brannvesenet har reddet butikken.

– De har berget oss, hvis ikke de hadde gjort den gode jobben ville brannen tatt butikken også, sier han.

Ved 12-tiden forsøkte brannvesenet å lufte butikklokalet med store vifter.

Stengt vei

Bygningen som brant ligger i krysset mellom Sundts veg og Nesttunvegen.

Veien gjennom Nesttun sentrum ble stengt for trafikk i forbindelse med brannen.

– Så langt vi vet var det ikke personer til stede i huset som brant, sier operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt.

Oppdaget brann fra taxi

Brannen ble oppdaget av en taxipassasjer på vei til Flesland.

– Han hadde ikke tid til å stoppe, men ringte og meldte fra om at det brant i sykkelbutikken på Nesttun, opplyser politiets innsatsleder Ole-Marius Røttingen på stedet.

Politiet fikk melding om brannen klokken 04.07 natt til torsdag.