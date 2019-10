Kraftig eksplosjon i batterirommet på elferge i Kvinnherad

– Brannbilen på kaien sto og ristet, sier innsatsleder Atle Josdal.

RØYKDYKKERE: Røykdykkere går inn på fergen for å måle temperatur og gass. Brannvesenet

Klokken 19.00-tiden torsdag ble det meldt om brann om bord i en batteriferge ved Halsnøy i Kvinnherad.

Det mener brannvesenet første til at minst ett av fergens batterier eksploderte fredag i 07.00-tiden.

– Eksplosjonen opplevdes som intens, og vi valgte å trekke oss noen hundre meter tilbake. Nå venter vi på eksperthjelp før vi håndterer saken videre, sa Atle Josdal, innsatsleder i brannvesenet i Kvinnherad fredag morgen.

RØYK: Slik så det ut under torsdagens brann. Fredag morgen smalt det fra maskinrommet. 2211-TIPSER

Eksplosjonsfaren tilsynelatende over

Det ble sendt en brannbåt fra Bergen for å bistå i arbeidet med å få kontroll på situasjonen.

– Denne er utstyrt med drone, og har med seg mannskap som er eksperter på brann i farlige stoffer, fortalte Inge Andre Utåker fra fergeselskapet Norled.

Ved 13.30-tiden fredag opplyser vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen at røykdykkere fra brannvesenet i Bergen og Kvinnherad jobber seg gjennom fergen.

– De har ikke kunnet måle gass rundt fergen, og får heller ingen utslag på temperaturmålingene. Da ligger heller ikke forholdene til rette for en ny eksplosjon, sier han.

Haga opplyser at det heller ikke er tegn til røyk eller flammer, men at det er for tidlig å garantere for at det ikke er varmeutvikling i batterirommet.

– Røykdykkerne er ikke fremme ved batterirommet enda, så vi kan ikke konkludere før undersøkelsene er avsluttet. Generelt kan jeg likevel si at det er avslappet stemning og lave skuldre her nå.

Slik var det ikke fredag morgen.

– Vi har ikke kontroll

– Vi hadde bokstavlig talt håpet at situasjonen skulle kjøle seg ned over natten, så eskaleringen nå på morgenkvisten kom overraskende på oss, fortalte Inge Andre Utåker fra Norled.

Han opplyste at det sannsynligvis har brent gjennom natten. Det må en viss varmeutvikling til for å utløse en slik eksplosjon.

– Det er ingen som har sett flammer, men det ble sluppet ut en stor mengde gass da det eksploderte.

– Slik det er nå er det ikke fare for liv og helse, men vi har ikke kontroll på situasjonen, sa Utåker fredag formiddag.

BRUKER DRONE: Mannskapet rigger seg til for å gjøre gassmålinger i området. – Faren er ytterlige eksplosjoner på batteripakken, sier Ruben Medhus i brannvesenet. Brannvesenet

Holder god avstand

Atle Josdal fra brannvesenet forteller at det er tre batterier i fergens batterirom. Det er usikkert hvorvidt det er ett eller flere batterier som har eksplodert, og det kan derfor være flere batterier brannvesenet ikke har kontroll på.

– Vi tar ingen sjanser nå, og holder god avstand mens vi legger en plan for den videre håndteringen, sa Josdal til BT fredag morgen.

Politiet rykket ut og sikret et område på 300 meter rundt fergen. Brannvesenet befant seg på dekk da det eksploderte. De evakuerte da straks fra fergen.

Sydnes kai var fredag formiddag stengt for anløp.

Ingen personskader

Brannen oppsto i fergen MF «Ytterøyningen», som går i rute mellom Sydnes, Fjelberg, Borgundøy og Utbjoa. Fergen ligger ved Sydnes kai på Halsnøy.

– Brannen har oppstått i et batterirom under dekk. Men vi vet ikke detaljer om størrelse på brannen og hvor mye skade som er gjort, sa operasjonsleder i politiet, Frode Kolltveit, torsdag kveld.

Det var 11–12 passasjerer om bord. Disse gikk og kjørte i land uten problemer.

To personer ble sendt til legevakten for sjekk.