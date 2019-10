Politiet går inn i tunnelsaken

Politiet har begynt egne undersøkelser i forbindelse med betongulykken i Fløyfjellstunnelen torsdag.

STENGT: Fløyfjellstunnelen holdt stengt i omtrent to timer, mens bilberging- og oppryddingsarbeidet holdt på. Bjorn Erik Larsen

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Dette fremstår som en alvorlig hendelse, i og med at det er en tung gjenstand som har falt ned på et sted hvor mennesker ferdes, sier påtaleansvarlig Linn Skaar Sætre i Vest politidistrikt.

Det var torsdag morgen at et flak på mellom 350 og 400 kilo sprøytebetong falt ned fra taket i Fløyfjellstunnelen. En bil som kom kjørende bak, kjørte inn i massene.

– Vi har opprettet en undersøkelsessak, opplyser Sætre.

Det innebærer at politiet henter inn opplysninger fra aktuelle aktører, for å se om det kan være grunnlag for å starte etterforskning av ulykken.

Linn Skaar Sætre sier det er rutinemessig å opprette slike undersøkelser når hendelsen krever det. Hun kan likevel ikke på stående fot komme på eksempler der politiet tidligere har startet undersøkelser i forbindelse med veiarbeid.

Fare for menneskeliv

Sætre forteller at de gjør en individuell vurdering i hver sak, av hvorvidt det skal opprettes slike undersøkelser.

– Det er ikke uvanlig at ting raser og faller ned, men det er uvanlig at det som faller er en såpass tung gjenstand.

Fare for menneskeliv, eller at ulykken kan være utløst av menneskelige handlinger, vil gjøre det aktuelt å starte slike undersøkelser.

– Det ligger et alvor i denne saken, understreker Linn Skaar Sætre.

Små marginer

På tidspunktet for ulykken passerer omtrent 25 biler i minuttet gjennom tunnelen.

Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt sa til BT torsdag at det er flaks at ingen ble truffet av massene.

– Heldigvis fikk dette et godt utfall, men det er veldig små marginer, sa han.