Ifølge værmeldingen skulle det vært sol nå. I stedet har vi noe som heter lav stratus.

Vakthavende meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt i Bergen forteller at den værsituasjonen som vi har nå vil vare til og med søndag.

– Pålandsvind i høyden og fuktig luft fra havet gjør at skyene blir liggende i stedet for at solen tørker dem vekk, sier hun.

Skylaget er rett og slett for tykt til at solen klarer å tørke det ut. Den stadige tilførselen av fuktig luft hjelper heller ikke.

Stratusskyer

– Vi er inne i en værsituasjon der det er størst sjanse for at skyene blir liggende til litt utpå dagen. Men vi har hatt litt gløtt av sol i dag, sier meteorologen da BT snakker med henne tirsdag ettermiddag.

Det er bergensområdet og Sunnhordland som har mest av de lave skyene som kalles stratusskyer eller tåkeskyer. Ifølge Wikipedia er skyene horisontalt strukket ut i et lag, og navnet kommer av det latinske ordet som betyr lag.

Mange har ergra seg over skyene på #Vestlandet dei siste dagane 🙄 Problemet er stadig tilførsel av fuktig luft, og for tjukt skylag til at sola klarer å tørke det ut. Dette har dessverre modellene hatt litt problemer med i det siste ☁️ Foto: Stiftelsen Norsk Luftambulanse. pic.twitter.com/35uycBYg8q — Meteorologene (@Meteorologene) July 9, 2019

– Mer gjenstridige

– I Sogn og Fjordane og indre strøk av Hordaland har det vært fint vær tirsdag. Der har det vært mindre skyer, og de blir ikke liggende fullt så lenge. Der har det klarnet opp, forklarer Berge.

– Hvor mange dager har dere bommet på været denne uken?

– Det er hovedsakelig søndag og mandag at skyene har vært mer gjenstridige enn det vi håpet.

– Er det vanskeligere å melde været om sommeren?

– Noe av problemet er at folk er mye mer opptatte av hvor mye skyer det faktisk blir om sommeren enn de er vinterstid. Og større lavtrykkssystemer er lettere å varsle om vinteren enn hvor bygene vil treffe om sommeren.

Stormgeo (illustrasjon)

Mer usikkert mandag

Det er også muligheter for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk av Hordaland og i Sogn og Fjordane de nærmeste dagene.

– Det er litt mer usikkerhet i værsituasjonen fra mandag. Da er det varslet et nedbørsområde som treffer nord for Stadt.

– Hvordan blir temperaturene?

– Det kan bli 24–25 grader i indre strøk av Hordaland torsdag og fredag. På Voss ble det målt 19,2 grader tirsdag, og mandag var det 20,5 grader, så det er sommerlige temperaturer, sier Berge.