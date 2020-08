Politiet fikk 48 festklager i natt

Vest politidistrikt fikk mellom 23 onsdag kveld og 05 torsdag morgen 48 meldinger om bråk, høylytt festing og høy musikk i Bergen sentrum.

Fadderuken startet mandag, dette bildet er fra Nygårdsparken der mange faddergrupper hadde samlet seg på åpningsdagen. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Operasjonsleder Eivind Hellesund hadde ikke, da BT snakket med han i 06-tiden, hatt tid til å telle hvor mange oppdrag slike de oppdrag de rakk å rykke ut på.

– Patruljene meldte tilbake at deres hovedoppfatning var at det dreide seg om studenter, sier Hellesund.

– Ikke smittepoliti

Noen av stedene var det ifølge Hellesund veldig mange samlet, noen satt ute, og noen hadde samlet seg i små leiligheter.

– Så det er klart enmeteren har stått under sterkt press enkelte steder, sier han.

Men han understreker at deres fokus har vært å gjenopprette ro.

– Vi er ikke noe smittepoliti, sier han.

Der politiet rakk å kjøre innom, er festdeltakerne bedt om å dempe seg.

– Vårt inntrykk er at det er etterkommet. Vi har i alle fall ikke fått nye klager etterpå fra naboene, sier han.

– Hva synes du om dette?

Lang telefonkø hos politiet

– Det er dumt for dem som får ødelagt nattesøvnen. Vi kan ikke annet enn å be studentene tenke på omgivelsene. Det har vært fint vær de siste dagene, vinduene er åpne, mange sitter ute og lyden bærer godt. Sentrumskjernen er liten, og det blir mye lyd på ett område, sier Hellesund.

I natt var kunne det ta opp mot 15 minutter å komme gjennom til politiet.

– Det er lang kø og vi har mange tapte anrop. Det er fint vær i natt og det gjør at ungdommene sitter ute eller har vinduene åpne, sa han til NTB tidligere i natt.

Han hadde da valgt å be sine patruljer prioritere festklagene ettersom det skjedde lite annet i Bergen onsdagskvelden.

Men i tillegg til å be ungdommen vise hensyn, kom Hellesund med en oppfordring til naboer som er irriterte.

– Vi tenker at en del av dem som står i telefonkø i stedet kunne ringt på hos naboen og bedt de dempe festen. Det er klart det ikke er fristende når man har lagt seg, men en liten oppfordring er at de tar på seg tøflene og går over til naboen i stedet for å stå i kø hos oss, sa Hellesund til NTB i natt.

Kveldsarrangement stoppet

Onsdag ble det besluttet at alle kveldsarrangementene til fadderuken i regi av UiB skulle avlyses. UiB-ledelsen mener belastningen på fadderstyrene og faddere over tid vil bli for krevende.

Denne uken ble det også kjent at en student var smittet av covid-19. Denne hadde testet seg før fadderuken startet og fikk svaret tirsdag.

Tirsdag kveld advarte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) om at de ville stenge ned fadderuken om ikke studentene forbedret smittevernsrutinene sine.

– Ser vi ikke en vesentlig forbedring etter i kveld må vi revurdere om hele fadderuken skal avlyses, sa Valhammer til BT tirsdag.