Minst 16 personer involvert i ulykke på Strynefjellet

Én person er fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Fire danske biler kolliderte på riksvei 15 i 14-tiden tirsdag. Foto: Bengt Flaten / Fjordingen

Ulykken i Grasdalstunnelen på Strynefjellet skal ha skjedd 15 meter inne i tunnelen på riksvei 15 fra nedsiden. Det var totalt fire biler involvert, alle fra Danmark, opplyser politiet.

Nødetatene ble varslet om ulykken klokken 13.48.

– Det er mellom 16 og 17 personer involvert i ulykken. Alle er våkne og bevisste, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til BT tirsdag ettermiddag.

Klokken 16.20 opplyste politiet at nødetatene var ferdige på stedet, og at én person var fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang.

Les også Lange køer på Haukelifjell: – Velg alternativ rute

Stoppet opp for lastebil

– Det er ikke mistanke om høy fart, sa Dahl-Michelsen.

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt opplyste til BT i 16.30-tiden at den første bilen skal ha stoppet opp for en å vike for en lastebil.

– Så skjedde det en påkjørsel bakfra.

Han vet ikke hvordan kjøreforholdene er på stedet.

Tunnelen var stengt i rundt to timer.

Ifølge Hausvik ble de involverte avhørt på stedet.

Riksvei 15 Strynefjellet åpnet for fri ferdsel i 15-tiden.

Publisert Publisert: 21. juli 2020 16:46 Oppdatert: 21. juli 2020 17:22