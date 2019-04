Aksjonen mot bompenger varte frem til klokken 20 mandag. Den ble møtt av motdemonstranter på veien inn mot Bergen sentrum.

Åpningen av de 15 nye bompengestasjonene i ytre bompengering har blitt møtt med betydelig motvilje.

Mandag tok flere bilister til veien for å gjennomføre en kjør sakte-aksjon inn mot Bergen sentrum. Arrangør Willy Padøy sier at det pågår et grasrotopprør over hele landet mot bompenger, og at mange er sinte.

Blant dem er Christian Rolland som bor på Hylkje. Han står også på 7. plass på valglisten til Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

– Dette er en urettferdig fordeling av bompenger. Vi føler vi blir straffet fordi vi må til Åsane, sier Rolland.

Paul André Sommerfeldt

Han har en datter på åtte år som går på taekwondo-trening på Flaktveit.

– Du sender ikke en 8-åring med en buss. Jeg kunne godt tatt bussen med henne, men det tar en time å komme seg hjem igjen. Det er ikke riktig at lommeboken skal bestemme hvor du kan bosette deg. Det skaper en utrolig skjevbelastning, sier Rolland.

Også Kjell Hæggernæs er lei av bompengeordningen.

– Det er snakk om en månedslønn i året for de fleste. Nå er det de som bor lenger ut i periferien som må betale brutale summer, sier han.

Paul André Sommerfeldt

Rundt 60 bilister var påmeldt på Facebook-arrangementet, som ble arrangert av aksjonskomiteen «Nok er nok». Aksjonistene holdt en fart på mellom 20 og 30 kilometer i timen.

Ørjan Deisz

Stedene som ble berørt av demonstrasjonen var Åsane, Rådalen, Straume, Midtun, Juvikflaten på Askøy, Fyllingsdalen, Lønningen og Bergen vest.

Bård Bøe

Arrangerer motdemonstrasjon

Parallelt arrangerte miljøaktivister fra AUF, Grønn Ungdom, Bergen Unge Venstre og Bergen Natur og Ungdom en «gå-sakte-aksjon», hvor de fulgte etter de protesterende kjøretøyene inn mot sentrum.

De som deltok i «Gå-sakte-aksjonen» i ettermiddag ønsker å kjempe for at bilen skal ta mindre plass i sentrum.

Paul André Sommerfeldt

– Bompenger går inn under prinsippet om at de som kjører inn til byen og forurenser er med på å betale for det, sier MDGs ungdomskandidat til bystyret Eline Haakestad, en av arrangørene bak motdemonstrasjonen.

– Jeg synes det er viktig at man utvikler byen for folk og ikke for biler. Slik jeg ser det så har man ikke så mye annet valg enn bompenger for å endre holdningene til kollektivtransport.

– Farlig å blokkere veiene

AUFs nestleder i Bergen, Helena Haldorsen, påpeker at staten bare dekker 50 prosent av kollektivutgiftene i Bergen.

– Det er lite i Norges nest største by. Nå er byluften renere enn det den har vært på 15 år. Det er noe man skal være opptatt av, men som man ikke kan ta for gitt.

Ørjan Deisz (arkiv)

Hun synes det er synd at bompengedemonstrantene føler seg urettferdig behandlet.

– Men det er uansvarlig og lite konstruktivt å drive med en kjør sakte-aksjon, og det er derfor vi går til fots og demonstrer mot dette.

– Vanskelig å håndtere

Det er ikke bare på gatenivå at motstanden mot bompengene ble tatt opp mandag. De 15 nye bompengestasjonene var tema da styringsgruppen for Miljøløftet var samlet i Bergen.

Bård Bøe

– Vi vet alle at det er mye følelser rundt dette. Mye har det ikke vært greit å håndtere, sa prosjektleder Beate Riisnæs, prosjektleder i Statens vegvesen under møtet.

Det er Miljøløftet som planlegger og finansierer utbyggingen av store samferdselsprosjekter i bergensområdet. Gruppen ledes av veidirektør Terje Moe Gustavsen. Han reagerer på det som skjedde i Bergen i helgen.

Bård Bøe

– Jeg er bekymret for våre medarbeidere som står i en meget utsatt og krevende situasjon. Og så er jeg også i tvil om ordbruken vår. Det er jo ikke hærverk dette. Det er ren sabotasje. Det er forbudt, sa han.

– Verre i Stavanger

Regionveisjef Helge Eidsnes viste til at situasjonen har vært enda verre i Stavanger enn i Bergen.

– Det er ikke til å unngå til dels sjikanerende og usaklige kommentarer. Det er vanskelig å gardere seg mot.

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) fikk siste ord under debatten.

Tor Høvik

– Her må vi bare stå i trøkket sammen, konkluderte hun.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen er imidlertid ikke enig med dem som bruker demonstrasjonene som er argument for at bompengetaket er nådd.

– Jeg tror ikke det finnes et sånn type sak. Det har vært mest motstand i Stavanger og Bergen. Andre steder har den ikke vært like stor.