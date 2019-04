Siktede (43) i Nordnes-drapssaken er ikke blitt avhørt siden januar. Han sier nå at han ikke husker handlingen.

For snart tre måneder siden, natt til torsdag 10. januar, ble en 43 år gammel mann pågrepet for å ha drept Randi Berntsen (66).

De to var samboere i en leilighet på Nordnes i Bergen. Berntsen skal ha blitt kvalt og funnet i sengen.

Mannen har vært i varetekt siden han ble tatt.

Torsdag avgjorde Bergen tingrett at han skal sitte fengslet i fire uker til.

Helte bensin inn i bil

Samboeren tilsto da han ringte og fortalte om dødsfallet, men har ikke snakket med politiet siden januar, ifølge politiadvokat Kristine Knutsen-Berge.

Siktede møtte ikke selv til fengslingsmøte torsdag.

Men i kjennelsen fra retten, som har dokumentene i saken, fremgår det at 43-åringen nå opplyser at han ikke husker handlingen.

Ørjan Deisz (arkiv)

Tingrettsdommeren kommenterer at det ikke svekker betydningen av hans «innledende forklaringer med tilståelse».

– Mistankegrunnlaget er følgelig ikke svekket, heter det.

Dommeren drøfter også om det er fare for nye, straffbare handlinger om siktede slipper ut.

I kjennelsen blir det vist til at 43-åringen tidligere har fått et forelegg for kroppskrenkelse.

For flere år siden ble han også dømt for å ha helt bensin inn i en bil og så tenne på. Han oppga selv at dette skjedde i «sinne og/eller resignasjon».

– Aggresjonsproblemer

Dommeren trekker òg inn at siktede er straffedømt «en rekke ganger» i hjemlandet Sverige, blant annet for skadeverk.

– Siktede har selv forklart seg til helsepersonell ved flere anledninger om aggresjonsproblemer, står det i kjennelsen.

Ørjan Deisz (arkiv)

43-åringens alkoholproblem blir av retten betegnet som betydelig.

Retten mener aggresjonsproblemene, som ifølge vitner blir tydelige når han drikker, taler for en klart forhøyet risiko for nye, alvorlige lovbrudd.

Flere vitneavhør i Sverige

Om etterforskningen sier politiet at de har et bilde av hva som har skjedd, men at det gjenstår en del.

Politiet satser på å være i mål med etterforskningen i løpet av neste måned.

Fortsatt mangler blant annet svar på noen av de kriminaltekniske undersøkelsene.

Nesten to uker etter drapet var krimteknikere fortsatt i arbeid i leiligheten, men politiet har ikke villet si om drapsåstedet var spesielt krevende.

Som ledd i etterforskningen har politiet også gjort flere vitneavhør i 43-åringens hjemland, Sverige.

Eksperter som skal vurdere siktedes tilregnelighet har frist til slutten av mai med å levere sin rapport.

– Ingen plikt

43-åringens forsvarer, advokat Torbjørn K. Sognefest, sier klienten har samarbeidet med politiet.

– Han har forklart seg i et relativt omfattende avhør. Han erkjenner straffskyld og er innstilt på å ta sin straff for den ugjerningen han har gjort, sier Sognefest.

Han påpeker at ingen siktede har plikt til å forklare seg.

– Det er en rett man har. Hvis han har noe ytterligere å tilføye, vil han selvfølgelig forklare seg om det.