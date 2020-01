Forbyr turistbusser i Bergens historiske sentrum om sommeren

Byrådet nekter turistbusser å kjøre over Bryggen og Torget og i Øvregaten. Næringen er skuffet.

MANGE: BTs opptelling fra sommeren 2017 viste at det i snitt kjørte 21 turistbusser i timen gjennom det man kaller Bergens indrefilet. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Samtidig som byrådet legger frem en sak om sommerstenging av biltrafikken over Bryggen og Torget, har de bestemt seg for å se nærmere på utfordringene med turistbussene i det historiske sentrum.

I over et tiår har man debattert de mange bussene som tar opp plass i gatenettverket rundt Bryggen og på Vetrlidsallmenningen.

En rekke politikere fra flere byråd har lovet å ordne opp i det, uten at problemet har forsvunnet.

VIL FORBY: Thor Haakon Bakke (MDG) sier nei til turistbusser i det historiske sentrum. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

– Visuell forurensing

Nå har dagens byråd bestemt seg for å forby bussene i dette området fra mai til september.

– Dette har vi hatt problemer med i lang tid. Nå ser vi en mulighet til å løse denne floken, samtidig som vi løser en del andre problemstillinger i sentrum: det er kjempebra, sier byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Han påpeker at det i dag står lange rekker med turistbusser parkert rundt omkring i det historiske sentrum.

– Det skaper trengsel og en visuell forurensing.

Setter opp skilt

Helt konkret vil byrådet løse dette i forbindelse med de nye skiltene som settes opp når Bryggen og Torget stenges for ordinær biltrafikk i sommermånedene.

Her vil det stå at forbudet ikke gjelder «buss i rute og taxi». Slik skiller man mellom ordinære rutebusser og turistbusser.

«Dette vil redusere gjennomgangstrafikken ytterligere ved å hindre turistbusser i å kjøre over Torget og Bryggen», skriver byrådet i sakspapirene. De erkjenner samtidig at dette ikke vil løse floken med turistbusser i Øvregaten og på Vetrlidsallmenningen.

Derfor anbefaler de at Øvregaten stenges for busstrafikk i krysset Øvregaten/Dreggsallmenningen.

«I praksis vil disse to tiltakene føre til at man får en turistbussfri sone fra Mariakirken til Vågsbunnen», skriver de.

– De har ikke forstått

Administrerende direktør Arthur Kordt i European Cruise Service visste ingenting om byrådets tiltak før han leste om det på bt.no.

– Dette kom veldig brått på, og får stor innvirkning på vår næringsvirksomhet, sier Kordt. De er den største arrangøren av bussturer i og rundt Bergen for cruiseturister. Selskapet har hovedkontor på Skolten, opererer i fem ulike land, og omsetter til sammen for oppunder 900 millioner kroner i året.

– Vi i næringslivet ønsker oss først og fremst forutsigbare rammebetingelser. Det prinsippet brytes radikalt i denne saken, sier Kordt.

Han viser til at de allerede har solgt turer for årets sommersesong, inkludert turer som ikke kan gjennomføres med de nye reglene.

– Vi i næringen kan sikkert ta selvkritikk for ikke å være flinke nok til å gjøre endringer. Men voksesmertene mener jeg kan håndteres, sier direktøren.

Han påpeker at hans selskap alene omsetter for flere titalls millioner kroner bare i bergensområdet.

– Vi frakter flere hundre tusen turister ut fra Bergen havn i løpet av en sesong. Dette er en ganske stor industri, som skaper betydelige verdier. Det føler jeg ikke at de som styrer har forstått skikkelig, sier Kordt.

Tide, som også kjører busser med turister i Bergen sentrum, var heller ikke klar over hva byrådet skulle komme med.

– Vi ble invitert til idémyldring for flere måneder siden. Der deltok vi. Siden har vi ikke hørt noe, sier kommersiell direktør Christine Flataker Johannessen i Tide.

De vil nå sette seg inn i byrådets avgjørelse, og finne ut hva konsekvensene blir.

– Men ett av signalene vi ga under idémyldringen, var at det er viktig å involvere bransjen før noe blir bestemt. Slik sett er vi skuffet nå, sier Johannessen.

TIL DØREN: Reiselivsdirektør Anders Nyland er opptatt av at hotellgjester i det historiske området rundt Bryggen og Vågsbunnen fortsatt skal kunne kjøres til hotelldøren med buss. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Bekymret for hotellgjestene

Reiselivsdirektør Anders Nyland i Visit Bergen skjønner at det blir tatt grep.

– Vi har forståelse for at byrådet ønsker å redusere trafikkbelastningen i det historiske sentrum, og vi ønsker ikke at reiselivet skal gi en unødig trafikkbelastning, skriver han i en e-post.

Samtidig er reiselivsdirektøren bekymret for hotellene som ligger i dette historiske området.

– Det er helt avgjørende at grupper som ankommer Bergen med turbuss kan bli kjørt til hotellet de skal bo på, slik at bussen kan slippe av passasjerer og bagasje ved hotellet. Vi forventer ikke negative reaksjoner fra byrådet på dette, skriver Nyland.

Både Hotel Rosenkrantz og First Hotel Marine i Rosenkrantz' gate ligger slik til at bussene må inn i området som nå skal bli bussfritt, dersom gjestene skal slippes av ved døren.

STENGER HER: Også Øvregaten skal være fri for turistbusser. Foto: Helge Svela (arkiv)

Flere har forsøkt

Dette er langt fra første gangen et byråd lover å løse opp i turistbussfloken i sentrum. Allerede i 2005 varslet daværende byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) en løsning for turistbussparkering i sentrum. Lovnaden ble gjentatt i 2006 og 2007. I 2008 erkjente byrådet at dette var et større arbeid enn de hadde forventet.

I 2015 foreslo MDG og Byluftlisten å forby turistbussene, uten å få støtte fra de andre partiene. Samme året innførte daværende byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) parkeringsforbud for bussene på Vetrlidsallmenningen.

Men av- og pålessingen av turister har fortsatt å skape problemer i området. I 2017 påla bystyret derfor en ny byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti (Ap), å stenge allmenningen for turistbussene. Dette skulle være et strakstiltak fra sommersesongen 2017/2018. Men da sommeren kom, var bussproblemet like stort.

Håndhever

Byutviklingsbyråd Bakke understreker at forbudet må håndheves når det trer i kraft fra sommeren av. Turister som i dag busses frem og tilbake fra cruiseskipene må gå et lengre stykke til fots. Han forventer ikke negative reaksjoner fra reiselivsbransjen.

– Jeg tror de selv er interessert i gode løsninger som gjør sentrum hyggelig, åpent og trivelig. Bergen sentrum er trangt, og bussene er store og mange. Dette tiltaket håper vi gjør sentrum bedre for dem som bor her og turistene.

Foreslo saken

Det var Rødt som først foreslo en sommerstenging av Bryggen for biltrafikk. Gruppeleder Sofie Marhaug er glad byrådet følger opp og sier intensjonen deres også var å få stengt området for turistbusser.

– Hvis vi virkelig skal ta Riksantikvarens bekymringer om trafikkbelastningen for Øvregaten på alvor, må vi sette en stopper for den belastende bussturismen vi opplever der om sommeren, sier Marhaug.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 12:34 Oppdatert: 29. januar 2020 16:24

