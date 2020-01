Forbyr turistbusser i Bergens historiske sentrum om sommeren

Byrådet nekter turistbusser å kjøre over Bryggen og Torget og i Øvregaten.

MANGE: BTs opptelling fra sommeren 2017 viste at det i snitt kjørte 21 turistbusser i timen gjennom det man kaller Bergens indrefilet. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Samtidig som byrådet legger frem en sak om sommerstenging av biltrafikken over Bryggen og Torget, har de bestemt seg for å se nærmere på utfordringene med turistbussene i det historiske sentrum.

I over et tiår har man debattert de mange bussene som tar opp plass i gatenettverket rundt Bryggen og på Vetrlidsallmenningen.

En rekke politikere fra flere byråd har lovet å ordne opp i det, uten at problemet har forsvunnet.

VIL FORBY: Thor Haakon Bakke (MDG) sier nei til turistbusser i det historiske sentrum. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

– Visuell forurensing

Nå har dagens byråd bestemt seg for å forby bussene i dette området fra mai til september.

– Dette har vi hatt problemer med i lang tid. Nå ser vi en mulighet til å løse denne floken, samtidig som vi løser en del andre problemstillinger i sentrum: det er kjempebra, sier byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Han påpeker at det i dag står lange rekker med turistbusser parkert rundt omkring i det historiske sentrum.

– Det skaper trengsel og en visuell forurensing.

Setter opp skilt

Helt konkret vil byrådet løse dette i forbindelse med de nye skiltene som settes opp når Bryggen og Torget stenges for ordinær biltrafikk i sommermånedene.

Her vil det står at forbudet ikke gjelder «buss i rute og taxi». Slik skiller man mellom ordinære rutebusser og turistbusser.

«Dette vil redusere gjennomgangstrafikken ytterligere ved å hindre turistbusser i å kjøre over Torget og Bryggen», skriver byrådet i sakspapirene. De erkjenner samtidig at dette ikke vil løse floken med turistbusser i Øvregaten og på Vetrlidsallmenningen.

Derfor anbefaler de at Øvregaten stenges for busstrafikk i krysset Øvregaten/Dreggsallmenningen.

«I praksis vil disse to tiltakene føre til at man får en turistbussfri sone fra Mariakirken til Vågsbunnen», skriver de.

STENGER HER: Også Øvregaten skal være fri for turistbusser. Foto: Helge Svela (arkiv)

Flere har forsøkt

Dette er langt fra første gangen et byråd lover å løse opp i turistbussfloken i sentrum. Allerede i 2005 sa daværende byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) til BA at de skulle lansere en løsning for turistbussparkering i sentrum. Den skulle være på plass året etter. Den lovnaden ble gjentatt i 2006 og 2007. I 2008 erkjente byrådet at dette var et større arbeid enn de hadde forventet.

Problemet vedvarte, og i 2015 foreslo MDG og Byluftlisten å forby turistbussene, uten å få støtte fra de andre partiene.

I 2017 la en ny byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti (Ap), frem en plan for å håndtere de mange turistbussene. Bystyrepolitikerne valgte den gangen å stenge Vetrlidsallmenningen for turistbusser. Dette skulle være et strakstiltak fra sommersesongen 2017/2018. Men da sommeren kom, var bussproblemet like stort.

Håndhever

Byutviklingsbyråd Bakke understreker at forbudet må håndheves når det trer i kraft fra sommeren av. Turister som i dag busses frem og tilbake fra cruiseskipene må gå et lengre stykke til fots. Han forventer ikke negative reaksjoner fra reiselivsbransjen.

– Jeg tror de selv er interessert i gode løsninger som gjør sentrum hyggelig, åpent og trivelig. Bergen sentrum er trangt, og bussene er store og mange. Dette tiltaket håper vi gjør sentrum bedre for dem som bor her og turistene.

Foreslo saken

Det var Rødt som først foreslo en sommerstenging av Bryggen for biltrafikk. Gruppeleder Sofie Marhaug er glad byrådet følger opp og sier intensjonen deres også var å få stengt området for turistbusser.

– Hvis vi virkelig skal ta Riksantikvarens bekymringer om trafikkbelastningen for Øvregaten på alvor, må vi sette en stopper for den belastende bussturismen vi opplever der om sommeren, sier Marhaug.

