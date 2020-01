Har du sett regnbuen på nattehimmelen? Derfor lyser det.

Regnbuen skal lyse hver kveld frem til søndag.

LASERREGNBUE: De syv laserne på toppen av Fløyen kaster alle regnbuens farger over Bergen sentrum. Foto: Bård Bøe

I helgen markeres åpningen av Bergens 950-årsjubileum. Samtidig arrangeres Bergen internasjonale lysfestival for første gang.

Allerede torsdag kveld kan man få et glimt av hva den nye festivalen har å by på.

Regnbue av laser

Fra toppen av Fløyen lyser syv kraftige lasere formet som en regnbue over nattehimmelen. Lyset strekker seg fra Fløyen og vestover mot Lyderhorn.

Kunstverket heter Global Rainbow og er laget av Yvette Mattern. Siden 2009 har den laserbaserte regnbuen reist verden rundt. I Bergen skal installasjonen lyse hver kveld fra klokken 17 til klokken 23, frem til søndag.

Åpningsseremoni med lys

Bergen internasjonale lysfestival skal bidra med ulike aktiviteter under lørdagens jubileumsåpning. På Festplassen, Øvre Ole Bulls plass, Dreggsallmenningen og i Byparken vil man kunne delta på aktiviteter eller se lysinstallasjoner.

Under åpningsseremonien vil festivalen også stå for lyssetting av brannbåten Sjøbrand, Statsraad Lehmkuhl og kajakker. Det er kunstnerne Francisco Munoz, Pekka Stokke, Birk Nygaard og Bjor Grønner ved Kube Bergen som står for lyset under åpningen.

Ordfører Marte Mjøs Persen skal åpne jubileet, og H.K.H kronprinsregent Haakon vil være til stede, opplyser Bergen kommune. Programmet for lørdagens arrangement kan du lese her.

Bryggen vil holdes stengt fra torsdag til søndag klokken 19, i forbindelse med arrangementet. Omkjøring er via Øvregaten og Torget.

