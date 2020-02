Se hva som er forsvunnet fra den nye kunst­veggen ved rådhuset

Var der mandag, borte tirsdag.

BORTE: Mandag hang AFK-verket her på gatekunstveggen ved rådhuset i Bergen. Det gjør det ikke lenger. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Natt til mandag dukket det opp kunst fra 13 ulike kunstnere på anleggsgjerdet ved rådhuset i Bergen.

Den anonyme gatekunstneren AFK er blant dem som har bidratt.

BORTE: Det er dette AFK-bildet som er borte. Foto: 2211-tipser

Bildet øverst i denne saken er tatt tirsdag. Det viser at et AFK-verk som var festet med skruer, nå er borte.

– Er nok stjålet

Prosjektleder Anders Oskar Næss fra Piece by Piece forteller at han har vært i kontakt med AFK. Han bekrefter at det ikke er kunstneren selv som har vært ute og skrudd ned verket.

– Da er det nok stjålet, sier Næss.

Overfor BT opplyser AFK selv at han ikke rakk å sikre skruene før det begynte å sludde i natt.

Temaet for gatekunstprosjektet er «know yourself», og kunsten skal etter planen bli værende til rådhuset står ferdig høsten 2021.

Næss synes det er trist at noen har valgt å stjele et av verkene.

– Det skulle være noe fint for alle, og så er det noen som har beriket seg med å skulle ha det for seg selv.

GODT SYNLIG: 13 kunstnere har bidratt til veggen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Oppfordrer til å gi det tilbake

Han forteller at området er videoovervåket, og at forholdet vil bli anmeldt.

– Men vi oppfordrer vedkommende til å komme tilbake med bildet.

Han legger til at de som har stjålet bildet kan ta kontakt med Piece by Piece før det blir politianmeldt.

Totalt har Bergen kommune betalt 80.000 kroner for utsmykkingen av anleggsgjerdet.

FLERE. AFK har mer enn ett kunstverk på den ferske kunstveggen. Dette har så langt fått stå. Foto: Alice Bratshaug

– Vi var enige om at veggens overordnede budskap burde være et konstruktivt bidrag til samfunnet, forklarte AFK til BT mandag.

– Bare trist

Byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn, har forklart at kommunen vil gi folk noe annet å se på enn et 266 meter langt byggeplassgjerde mens arbeidene med rådhuset pågår. At noen har valgt å stjele eav kusten synes han er trist.

– Vi ønsket å ha denne kunsten tilgjengelig for alle. Det er bare trist at noen vil ha det for seg selv eller prøver å berike seg på dette. Jeg vil sterkt oppfordre til at utstillingen får stå og at bildet blir levert tilbake.

I tillegg til å se på selve kunsten, har publikum muligheten til å skanne en QR-kode tilhørende hvert enkelt kunstverk. Det finnes også en egen kode for å lese om hele «know yourself»-konseptet.

– Vanskelig å selge

Petter Nord, kunstformidler i Kube Bergen, forteller at fenomenet ikke er nytt.

– Det har jo blitt en mer enn en utrend å stjele kunst fra gaten. Det er noen mennesker som tror at dette er veldig lønnsomt, noe det ikke er.

Han sier at det tidligere kunne være penger å tjene på det, men at det nå har blitt vanskelig å selge verkene.

– Nå er det så allment kjent at dette bare er hærverk. Det eneste man oppnår er å bli uglesett av samfunnet.

Kunsten størrelse mener han dessuten gjør det vanskelig å skjule.

– Jeg regner med det er noen som nå sitter med en fullgarasje og ikke helt vet hva de skal gjøre. Det har alltid endt med veldig ubehagelige følelser for de som sår bak, stort sett i alle tilfeller.

