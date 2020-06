Brukte over åtte millioner fra selskapets konto til å spille – og tapte alt

Dømt til fengsel i ett år og syv måneder.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

En mann fra en kommune i Vestland er i Bergen tingrett dømt til fengsel og inndragning av over fem millioner kroner.

Han sto anklaget for uberettiget bruk av 8.139.102 kroner fra kontoen i selskapet han jobbet i. Det grove underslaget, som mannen tilsto i retten, skjedde over en periode på under ett år, med start høsten 2017.

Tapte alle pengene

Pengene brukte han til spill hos en spilleverandør, fremgår det av siktelsen som var grunnlaget for den såkalte tilståelsessaken. En tilståelsessak er en forenklet rettssak der det på forhånd er avklart at siktede vil si seg skyldig.

Ifølge dommen ble alle pengene tapt på pengespill.

Mannen, som hadde en lederstilling i selskapet, dømmes også for brudd på bokføringsloven, skattebetalingsloven og for Nav-svindel.

Punktet om skattebetaling dreide seg om at han ikke separerte beregnet forskuddsskatt til sine ansatte og satte trekket inn på skattetrekkskonto, fremgår det av dommen.

I Nav-delen av saken fastslår retten at siktede, en tidligere ustraffet mann, feilaktig fikk utbetalt 126.108 kroner i dagpenger.

Må i fengsel

Påtalemakten ba om inndragning av over fem millioner kroner til dekning av erstatningskravet fra boet, og retten ga medhold i det.

I tillegg er mannen dømt til å betale kemneren i den aktuelle kommunen like i overkant av én million kroner.

På grunn av flere formildende omstendigheter – blant annet tilståelser, lang saksbehandlingstid og at mannen går til behandling for spillavhengighet – får mannen fradrag i fengselsstraffen. Tingretten fastsetter den til ubetinget fengsel i ett år og syv måneder.