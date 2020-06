Båten sank nesten ved kai: – Nå gir jeg den vekk!

Da skøyten tok inn så mye vann at den var i ferd med å gå ned, rant det også over for båteieren.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Cato Landsvik har bodd i skøyten «Solrenning», men bestemte seg for å gå i land. Foto: Hilde Heian

«Solrenning» ligger dypt i sjøen ved Årstadkaien innerst i Solheimsviken. Den 62 fot store skøyten fra 1936 har hatt bedre dager.

På den gamle, morkne trekaien står tre karer fra Bergen brannvesen og betrakter båten.

Rykket ut

Det var alle mann til pumpene da 110-sentralen torsdag formiddag ble varslet om at båten tok inn vann.

– Det er vann i maskinrommet og brannvesenet er i gang med lensing. Den er ikke gått ned, men det er betydelig med vann om bord, sa vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen kort tid etter.

Brannmennene Rene Eriksen (til v.) og Roger Ekren hjalp til med å lense båten for vann. Foto: Hilde Heian

Det var en nabo i havnen som oppdaget at den gamle frakteskuten lå tungt i vannet.

Båteier Cato Landsvik forteller at han var nede i båten onsdag og lenset den. Han tror strømmen har gått i løpet av natten, og dermed har lensepumpen sluttet å virke.

– Veldig mye vann

– Det var veldig mye vann inne i båten. Det kom også inn i salongen, sier Landsvik til BT.

Han har eid skøyten i tre år. I gamle dager gikk den i trafikk på Sognefjorden.

– Har fått nok

– Jeg har bodd i båten, og det var fint det første halvannet året. Men nå har jeg fått nok av hele båten. Jeg ønsker heller å gi den vekk til noen som har lidenskap for gamle båter, sier Landsvik.

Han synes heller ikke at kaiområdet og båtdekket er et trygt område for de to små sønnene, og derfor har han flyttet ut av båten og inn i en leilighet.

– Båten trenger vedlikehold. Den lekker vann. Og den har ikke vært vedlikeholdt på syv-åtte år, så den er i dårlig stand, sier Landsvik.

Trenger kjærlighet

Kort tid etter at det torsdag ble annonsert på Facebook at båten skulle gis bort, ringte flere som ville ha den.

– Jeg har snakket med tre personer som virker veldig interesserte. Håpet er at en av dem vil overta båten og gi den kjærligheten som den fortjener. Båten hører hjemme på Vestlandet, så der må den bli, sier Landsvik.