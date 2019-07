Flere fartøy rykket ut da en seilbåt med to voksne og ett barn om bord sendte ut nødsignal ved Askøybrua. Brannvesenet fant ingen brann, men sot i et batterirom.

Fritidsbåten med to voksne og ett barn om bord meldte selv fra via kystradioen om at de hadde brann i motorrommet, forteller redningsleder Owe Frøland hos Hovedredningssentralen på Sola.

Fant seilbåten ved Sotrabrua

Hovedredningsentralen varslet alle nødetatene, og gikk ut med såkalt «mayda relay» – en gjentakelse av nødsignalet til et større område.

Redningsskøyten, brannbåten og kystvaktskipet KV «Tor» meldte seg og satte kursen mot området hvor seilbåten hadde oppgitt at de befant seg, cirka 100 – 200 meter vest for Askøybrua.

– Noen sivile fartøy meldte seg også, blant annet en hurtigbåt, sier redningsleder Frøland.

Cirka klokken ti, elleve minutter etter at nødsignalet var sendt ut, var de fremme ved båten som hadde meldt om brannen.

Den befant seg da nærmere Sotrabrua, som ligger cirka to nautiske mil sørvest for Askøybrua.

Berget seg over i jolle

Da hadde de tre som var om bord, to voksne og ett barn, berget seg over i en jolle de hadde med seg, ifølge Frøland.

– De er tatt om bord i andre båter, sier Frøland.

Ingen av dem skal være skadet.

– Situasjonen er under kontroll, sier Frøland.

Etter å ha vært om bord i seilbåten, melder brannvesenet at det ikke er tegn til brann om bord.

– De har funnet noe sot i et batterirom. Det har vært røyk, men det har ikke vært brann på båten, sier Håkon Myking i 110-sentralen.

Tatt om bord i redningsskøyten

Nå sleper brannvesenet båten opp mot Kleppestø.

– Situasjonen er avklart, sier Myking.

Verken båt eller personer er så langt kommet til land, opplyser Vest politidistrikt.

– Vi får opplyst at personene er tatt om bord i redningsskøyten. Årsak og omfang av branntilløpet er så langt ukjent, skriver politiet på Twitter klokken 10.18.