Nå skal rekken med solværsdager ta slutt.

Etter en etterlengtet smak av sommersolen må bergensere belage seg på nye regnbyger.

Før regnværet slår inn, blir det noen dager med fint vær.

Både i dag og i morgen skal det være opplett, og i kveld blir det også sjanser for å se en delvis måneformørkelse.

– Men så kommer det et værskifte utover på torsdag ettermiddag. Nå har vi hatt relativt fint vær, men det snur fra torsdag av, sier meteorolog Olav Krogsæter i Stormgeo.

Yr

Det fine været skyldes et høytrykk i Norskehavet, forklarer vakthavende meteorolog Magny Svanevik i Vervarslinga på Vestlandet.

Fra torsdag vil høytrykket bevege seg nordover, og det gjør dermed plass for lavtrykk fra kysten.

– Solværet er over for denne gang. Det kommer inn et lavtrykk med regn torsdag kveld. Mesteparten av nedbøren vil komme på natten og på dagen fredag, sier Svanevik.

Deretter klarner det til igjen utover på fredagen, og på lørdag kommer det perioder med fint vær.

Eirik Brekke

– Vi får enda et lavtrykk på søndagen. I løpet av helgen vil det være perioder med finere vær, og perioder med regn, sier meteorologen.

I tillegg blir det sønnavind og liten kuling på kysten.

Temperaturene holder seg stabile, og det ligger an til å bli rundt 20 grader på dagtid fremover.

– Det blir også litt varmere på torsdagen, men det blir samtidig mer skyet og regn. Derfor blir det ikke fullt så godt og varmt som det har vært i det siste, legger Svanevik til.