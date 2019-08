Ble observert livløs på bakken. Personen ble konstatert død på stedet.

Politiet fikk melding klokken 14.51 onsdag, fra personer som hadde observert vedkommende livløs på bakken i Strusshamn.

– Vi er på stedet og undersøker, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Dag Olav Sæthre, til BT.

Påkledd

Vedkommende lå fullt påkledd på bakken, ifølge politiet, på et sted i tilknytning til en badeplass.

Samtidig opplyser politiet at ingenting tyder på at personen har vært i vannet.

Politiet vet hvem vedkommende er.

Påtroppende, jourhavende jurist onsdag ettermiddag, Mats Henriksen, sier like etter klokken 17 at det pr. nå ikke er grunn til å mistenke at det er skjedd noe straffbart.

– Politiet er på stedet og gjør sine undersøkelser og sikrer spor. Kriminalteknikere er foreløpig ikke kalt ut. Men vi er i dialog med dem, og det blir en fortløpende vurdering om de skal dra ut for å bistå med sporsikringen, sier Henriksen.

Oppretter undersøkelsessak

Ved 17.00-tiden er politiet på vei til å ta ned sperringene ved badeplassen.

Innsatsleder Ole Marius Røttingen sier at det ikke vil bli gjort åstedsundersøkelser.

– Arbeidet vårt på stedet er ferdig. Vi anser ikke dette som en kriminalsak, så vi oppretter en undersøkelsessak ettersom personen ble funnet utendørs, sier innsatssleder Røttingen til BT.

Politiadvokat Henriksen sier det er opprettet undersøkelsessak fordi dødsårsaken foreløpig er uavklart.

– Vi jobber med å avklare omstendighetene rundt dødsfallet, og det er begjært obduksjon, sier han.

Henriksen vil ikke gå ut med konkret alder, heller ikke noe om hvor lenge personen kan ha ligget på stedet.

Men Henriksen opplyser til BT at avdøde er «ung person».

– Så lenge vi ikke har fått avklart om de pårørende er varslet, er vi varsomme med å gi ut opplysninger som kan bidra til å identifisere avdøde. Det jobbes med varsling nå.

Paul Sigve Amundsen

Forsøkte gjenopplivning

– Vi kom til stedet sammen med ambulanse og forsøkte gjenopplivning, sa operasjonsleder Sæthre da BT først var i kontakt med ham.

Men vedkommende ble erklært død på stedet.

– Vi vet veldig lite om hva som har skjedd eller hvorfor vedkommende er død, sa Sæthre.