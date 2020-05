AUF vil sende bergensordføraren til Oslo

Hordaland AUF vil ha ordførar Marte Mjøs Persen som listetopp til stortingsvalet i 2021.

Ordføraren i Bergen, Marte Mjøs Persen, vil i staden få tittelen «stortingsrepresentant» dersom ungdomslaget i partiet får det som dei vil. Foto: Odd E. Nerbø

Det avgjorde AUF-laget i Vestland under fylkesstyremøtet fredag kveld.

– I 2021 trengjer Arbeidarpartiet verkeleg å toppe laget. Ho er ein dyktig politikar, som brenner for Bergen og Vestland fylke og har markert seg i viktige saker, seier AUF-leiar i Vestland, Endre Toft.

– Så de vil sende ordføraren til Oslo?

– Det er heilt riktig.

Også Eigil Knutsen, som i dag sit på Stortinget er eit namn AUF ønskjer å få inn på lista.

– Det er naturleg at han skal halde fram. Fristen for å spele inn namn er ikkje ute, så førebels er det dei to vi har teke stilling til, seier Toft.

Fylkesleiar i AUF, Endre Toft. Foto: Arkiv

Persen: – Dette vil vege tungt

BT har vore i kontakt med Persen og spurt om ho har stilt seg til disposisjon, og ønskjer å bli stortingsrepresentant.

– Eg har alltid tenkt at alt anna bleiknar mot det å vere ordførar i verdas vakraste by. Eg står midt opp i mange viktige oppgåver, og har ikkje hatt tankar om noko anna, men når det er sagt vil det vere bra med fleire bergensarar og vestlendingar på Stortinget, seier Persen.

– Har du stilt deg til disposisjon for å stå på stortingslista?

– Det varmar veldig at det er innspelet frå AUF, og det vil vege tungt i vurderingane eg er nøydd å gjere no. Vi er tidleg i nominasjonsprosessen endå, og dersom eg blir spurt er foreslått, skal eg svare partilaget mitt, seier Persen.

Neste store milepæl i kampen om topplasseringane på Ap-lista er 20. oktober. Då skal nominasjonskomiteen sende ut eit endeleg forslag til kven dei meiner bør få plass.

Deretter skal partimedlemmane stemme over forslaget. Det endelege svaret på kven som får trone øvst på Ap-lista får vi under nominasjonsmøtet i partiet den 29. november.

Jette Christensen er den einaste av har allereie varsla at ho ikkje kjem til å stille til val hausten 2021. Foto: Håvard Bjelland

Nye fjes på stortingsbenken?

I dag har Arbeidarpartiet fire stortingsrepresentantar frå Hordaland – Ruth Grung, Jette Christensen, Eigil Knutsen og Magne Rommetveit.

Christensen har allereie sagt at ho ikkje tek attval, noko også Rommetveit har varsla.

Ruth Grung og Eigil Knutsen ønskjer seg derimot fire nye år på hordalandsbenken.

Sjølv om Hordaland no er slått saman med Sogn og Fjordane og blitt Vestland fylke, vil dei gamle fylka framleis gjelde som valdistrikt i stortingsvalet i 2021.

I førre stortingsval i 2017 fekk Ap 22,8 prosent av stemmene i Hordaland.