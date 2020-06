Ny junirekord: – Det er nett som Syden

30,3 grader er den høgaste temperaturen som er blitt målt ved Florida i Bergen.

Maria Vogt Andresen fyller 28 år på søndag, men har tjuvstarta feiringa saman med Silje Vik. – Det er greitt å få det gjort, før regnet kjem, seier Andresen. Foto: Målfrid Bordvik

Meteorologisk institutt kunne fredag melde om ny varmerekord.

– Det har aldri vore varmare i juni før, seier vakthavande meteorolog Magni Svanevik.

I 1947 og 1958 blei det målt høgare junitemperaturar, heilt i slutten av månaden, ved den gamle målestasjonen på Fredriksberg på Nordnes.

Men 19. juni 2020 går inn i historiebøkene som den varmaste junidagen målt ved Florida.

– Herleg å bade

I Nygårdsparken, like ved målestasjonen, har Maria Vogt Andresen og Silje Vik rulla ut piknikteppet.

–Oi, shit! Det er nett som Syden, seier Vik, då BT fortel om varmerekorden.

– Det har vore så kaldt så lenge, så det er herleg å sjå at vi har fleire årstider, seier Andresen.

Dei nyt grillpølser, kjeks og druer i parken. Etterpå er planen å bade.

– Fram til i går har det vore litt kaldt å bade, men ikkje i går. Då var det berre kjempedeileg, seier Vik.

Bading på stranda på Møhlenpris. Dette biletet er tatt for to dagar sidan. Foto: Paul S. Amundsen

Politiet: – Blir litt skrik og skrål

I rekordvêret har også politiet sine telefonar gått varme.

– Det har kome meldingar frå fleire stader i distriktet om rusa personar og høg musikk. Vi har ikkje fått rykka ut til alle stadene, fordi det har vore mykje anna å gjere, med trafikkulukker, mellom anna, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen.

– Det er jo heilt naturleg at når det er borti 30 grader, og folk samlast, så blir det litt skrik og skrål. Vi håpar jo folk kosar seg, men at dei ikkje blir til så stor sjenanse at vi må rykke ut og be folk roe seg når vi skal nyte finvêret, seier ho.

Like varmt i Leikanger

Det er kombinasjonen av varm luft over landet, soloppvarming og gunstige vindforhold som har gitt oss dei høge temperaturane over heile fylket i dag. Også i Leikanger nådde målestokken 30,3 grader klokka 17 fredag.

– Det er litt skya nokre stadar i Vestland, men veldig høge temperaturar. I indre strøk i gamle Sogn og Fjordane har det byrja å kome nokre ettermiddagsbyer, seier meteorologen.

Varmetoppen klokka 16.45 i Bergen blei kortvarig; få minutt etterpå sokk temperaturen med heile fem grader.

– Då kom det kald sjøluft frå nordvest, fortel Svanevik.

Sol og sommar i Nordnesparken denne veka. Foto: Paul S. Amundsen

Skal ti grader ned

Ho understrekar at det har vore varmare i Bergen tidlegare, då i mai og juli månad. Rekorden på 33,4 grader er frå 26. juli i fjor. Også i mai året før var det veldig varmt, heile 31,2 grader.

Bergensarane må nyte fredagen til fulle, for i løpet av dei neste to døgna skal temperaturen falle ti grader.

– Det blir kjøligare. Det blir ein ganske grei dag i morgon med rundt 25 grader og litt byer. Søndag blir det grått og trist og temperaturane søkk endå meir, til i underkant av 20 grader.

Publisert Publisert: 19. juni 2020 19:00 Oppdatert: 19. juni 2020 23:11