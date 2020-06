Aagot har gått hele Jubileumsstien

– Det var kjempegøy, men det hele begynte med en vond ankel, forteller Aagot Monsen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Aagot Monsen på kjente stier ved Myrdalsvatnet. 68-åringen har gått hele den 55,4 kilometer lange Jubileumsstien, før den ble offisielt åpnet. Foto: Tor Høvik

Fredag formiddag ble Jubileumstien Bergen på langs, offisielt åpnet. Nå er hele stien merket og kart er gjort tilgjengelig på nett og i app.

Mens ivrige turgåere passerte på stien, ble informasjonstavlen for fjerde etappe av turstien avdekket i solskinnet ved Myrdalsvatnet i Fana.

– Med skilt og merking, kart, kartfortelling og app har vi lagt ut mye informasjon, slik at Jubileumsstien skal bli lett å bruke, sier Kristin Madsen Klokkeide. Foto: Tor Høvik

– Et folkehelsetiltak

– Denne stien er et tiltak for folkehelsen. Vi vil gjøre det enklere for folk å komme seg ut på tur, og gjerne gå på nye stier, sa leder av seksjon for naturforvaltning Kristin Madsen Klokkeide, i Bymiljøetaten i Bergen kommune, under åpningen.

Naturforvalter Tove Katagiri Bjørø og fjellforvalter Jan Robert Brandsdal har tråkket gjennom stiene flere ganger. Stier er ryddet, merket og det er lagt ned 600 meter med klopper på Fanafjellet, Smøråsfjellet og Birkelandsfjellet.

De skryter veldig av de mange dugnadsgjengene i byfjellene som har lagt forholdene til rette for folk sine turopplevelser i mange år.

Bjørø og Brandsdal anbefaler folk laste ned etappen de skal gå på mobilen, samt å ta utskrift av kartet, fordi det ikke alle steder er mobildekning.

Kristin Madsen Klokkeide, Tove Katagiri Bjørø og Jan Robert Brandsdal avdekket informasjonsskiltet ved Myrdalsvatnet i Fana. Foto: Tor Høvik

– Startet med en vond ankel

Aagot Monsen er en turglad kvinne. Hun har gått alle de åtte etappene av Jubileumstien før den er åpnet.

– Det begynte med at jeg hadde en vond ankel. Fysioterapeuten hadde stengt på grunn av koronaen, så jeg begynte å gå på tur for å trene den opp, forteller Aagot.

I løpet av de siste månedene har hun gått alle de åtte etappene på stien.

– Hvordan har det vært å gå den?

– Det har vært kjempegøy. Jeg har gått mye på tur før, men har også nå fått sett steder der jeg aldri har gått før, som strekket fra Valle til Birkelandsfjellet. Det er veldig greit å ha konkrete mål for turen, sier Monsen

Den siste etappen hun gikk var stiens lengste, på 18 kilometer. Den går fra Søylen ved Hardangervegen, via Vidden til Barkaleitet i Åsane.

– Der møtte jeg masse folk og det var fint vær. Men det er langt, så folk må ta med seg mat, drikke og raskt energipåfyll som rosiner, råder hun. Monsen har selv gått alle etappene med fjellstøvler, og anbefaler andre til å ha skikkelig fottøy år de går.

Hele jubileumsstien er nå godt skiltet. Skiltingen følger nasjonal turskiltstandard. Foto: Tor Høvik

Kart, app og kartfortelling

På Bergen kommune sine sider finner du oversikt hele Jubileumstien.

Her finner du også en kartfortelling for Jubileumsstien. Der finner du kart og forklaringer for Bergen på langs, og 82 punkter med bilder fra turen, kulturminner og interessante steder.

Her finner du kartet for hele jubileumsstien. Du finner beskrivelser for hver av de åtte etappene på den 55,4 kilometer lange turstien. Regler for telting og båndtvang med mer.

På SjekkUt-appen til Den Norske Turistforening kan annet sjekke inn digitalt på turposten med mobiltelefon din og se hvor mange og hvilke turposter du har sjekket inn på.

323 slike merkestikker er satt opp langs Jubileumsstien. Hver stikke er GPS-plottet, slik at nødetater kan finne deg om du går deg bort. Foto: Tor Høvik

Alt merket og klart

Stiens høyeste punkt er Hauggjelsvarden på Vidden, den er 673 meter over havet.

Jubileumsstien skiller seg fra andre turer i Bergen ved å være en langsgående tur mellom flere bydeler, og turplanleggingen har tatt utgangspunkt i kollektivnettet. Det er meningen å ta buss til og fra hver etappe.

Mange steder er det også mulig å gå en rundtur på andre eksisterende stier. Foto: Tor Høvik