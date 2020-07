Politiet har tatt av på Tiktok: – Ekstremt effektivt

De legger ut dansevideoer på Tiktok og chatter med ungdom på Instagram. Nå når politiet hundretusenvis av barn og unge.

Politiets nettpatrulje vest har vokst raskt siden de startet opp i oktober 2019. Foto: Hedvig Idås

Med over 170.000 følgere, og til sammen 17 millioner visninger på Tiktok, har Vest politidistrikt fått et publikum de tidligere ikke har vært i nærheten av.

Da de opprettet nettpatruljen for distriktet i oktober i fjor, fikk de både en ny kommunikasjonskanal og en ny plattform til å nå ut med budskap som kan forebygge kriminalitet.

Bare i juni fikk de inn 351 meldinger på sosiale medier. Cirka 140 av meldingene kom fra barn opptil 19 år. Den første måneden kom det kun fire meldinger fra den samme aldersgruppen. Det gjorde at de bestemte seg for å gi videodelingstjenesten Tiktok et forsøk.

– Vi har ikke statistikk på det ennå, men vi er veldig sikre på at vi får vite mer nå enn ellers, sier politibetjent hos nettpatruljen Frode Hauge.

Fire av ti får tilsendt nakenbilder

Medietilsynets rapport om barn og medier fra mai i år viser at fire av ti i aldersgruppen 13 til 18 har fått tilsendt nakenbilder.

Nettpatruljen lagde derfor en video som forklarte hva man bør gjøre om man får tilsendt uønskede nakenbilder (se videoen over).

– Da fikk vi veldig fort inn meldinger. Det var mange spørsmål fra folk som hadde opplevd det samme, sier Hauge.

Frode Hauge hos nettpatruljen har opplevd at ungdommer synes det er mindre skummelt å kontakte politiet etter at de kastet seg på trendene på sosiale medier. Foto: Hedvig Idås

Mindreårige blir også bedt om å sende nakenbilder av seg selv.

– Vi ble kontaktet av en jente på 13 år. Hun hadde blitt bedt om å gå inn på badet og ta bilde av seg selv, fra en mann hun ikke kjente.

Mannen utga seg for å være jevnaldrende med jenten. Hun tok skjermbilde av samtalen og sendte det inn til nettpatruljen, som fant ut at profilen var falsk.

Dersom lovbruddet er grovt nok, oppretter de sak.

Andre ganger kan det være noen som oppdager at et nakenbilde de sendte frivillig, har kommet på avveie.

– Vi fikk kontakt med en jente på 14 år, som hadde sendt et nakenbilde til en gutt hun kjente. Senere fikk hun vite at en venninne hadde sett bildet. Da tok vi kontakt med foreldrene, selv om hun ikke ønsket det. Vi er nødt til å stoppe delingen tidlig om vi skal klare å stoppe det, sier Hauge.

Frida Nordem Føleide hos nettpatruljen råder foreldre til å ta del i barnas liv på nett. Foto: Hedvig Idås

Videoen der de advarer mot deling av nakenbilder har til sammen blitt spilt i 446 timer.

– Det tilsvarer en fulltidsstilling i 12 uker. På den tiden kunne man reist rundt til et knippe skoler og fortalt budskapet vi ønsker å få frem. Vi bruker knapt en dag på å lage en Tiktok-video. Det er ekstremt effektivt, sier Hauge.

Gir råd til foreldre

Mens Tiktok brukes til å nå barn og unge, brukes Facebook til å nå ut til foreldregenerasjonen.

– Vi gir dem råd om hva du skal se etter og hva de bør snakke med barna om. Det viktigste rådet vi gir, er å ha tett dialog med barna. Spør dem hva de gjør når de er på mobilen, og lær hvordan appene barna bruker fungerer, sier politibetjent Frida Nordem Føleide.

– Råder dere foreldre til å overvåke hva barna gjør på nett?

– Vi råder aldri foreldre til å overvåke barna. Barn har rett til å ha et privatliv. Men vi råder dem til å være involvert i livet til barna på nett, som de ville vært i det som skjer i skolegården, sier Føleide.

Frida Nordem Føleide og Frode Hauge glade for at de nå når ut til langt flere barn og unge enn før. Foto: Hedvig Idås

Skeptikere har snudd

Med videoer av dansing og sjonglering, er det flere som har sett en ny side av politiet.

– Vi fikk meldinger fra folk som mente at respekten for politiet kom til å falle. Det var også skeptikere innad i politiet. Nå har flere av dem snudd. Vårt inntrykk er at tilliten øker, ikke synker, sier Hauge.

Foreløpig er de fem ansatte på avdelingen. De ser for seg at de kan bli nødt til å øke bemanningen om henvendelsene fortsetter å strømme inn. Foto: Hedvig Idås