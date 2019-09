Bård Espelid (Askøylisten) er bekymret for valgresultatet i Askøy kommune. Den bekymringen deler han med Siv Høgtun (H).

Natt til tirsdag kom det nesten endelige resultatet for Askøy kommune. Høyre ble største parti med 21,6 prosent av stemmene og åtte mandater til kommunestyret.

Til sammen skal 35 mandater inn i kommunestyret. Av de andre partiene fikk Frp fire mandater, SP to, KrF ett, Ap fem, FNB tre, Pensjonistpartiet (PP) to, MDG ett, Askøylisten fem, SV to, Rødt ett og Venstre ett mandat.

– Det er et veldig fragmentert kommunestyre som har oppstått etter valget i går. Sånn sett skal det bli litt vanskelig og utfordrende å finne et styringsdyktig flertall som kan holde i fire år. Det er politisk kaos her ute, sier Bård Espelid tirsdag formiddag.

– Naturlig at Høyre sitter i førersetet

Han mener det nå er naturlig at Høyre, som ble det største partiet, sitter i førersetet og prøver å tenke ut hvordan de kan danne et styringsdyktig flertall.

– Spørsmålet er hva de vil legge vekt på for å etablere en politisk plattform, sier Espelid.

Med 14 mandater har Askøylisten, Ap, SV, Rødt og MDG for liten oppslutning til å skape et flertall.

– Jeg ser vel for meg Høyre, Frp, PP, Sp, V og KrF. De har 18 representanter og det er da flertall. Men om de klarer å stå sammen som politisk plattform, er jeg litt mer usikker på, sier Espelid.

Åpen for samarbeid med alle

Han forteller at de er åpen for å samarbeide med alle.

– Det vil selvfølgelig være avhengig av at vi blir enige om en politisk plattform. Askøy fortjener et robust, styringsdyktig flertall som kan holde i alle fall denne perioden.

For Askøylisten er det viktig å ha fokus på en kommuneøkonomi som er solid og robust.

– Vi må ha en nøktern styring. Også er det å sikre at tjenestetilbudet til innbyggerne møter behovene innbyggerne har. Det er nok de to primærsakene vi tar med oss inn hvis vi skulle bli invitert inn til et forhandlingsbord, sier Espelid.

Han tror det vil bli Siv Høgtun (H) som blir ordfører, og sier det ikke har vært en primær tanke for ham å bli ordfører.

– Det viktigste for oss er å få styrke for Askøylisten og det har vi oppnådd. Men når samarbeidspartiene som vi har jobbet sammen med i inneværende periode egentlig ikke fikk tilsvarende fremgang, blir det vanskelig. Hvis vi skal fortsette, må vi få med oss flere partier, men det tror jeg kan bli en stor utfordring. Når det er sagt, skal jeg ikke være uærlig å si at det ikke hadde vært interessant å være ordfører, sier Espelid.

– Tverrpolitisk enighet om vannsaken

Han mener vannsaken har blitt en sak som er frikoblet fra politiske motsetninger.

– Der er alle i det politiske miljøet skjønt enige om at vi må løse det i fellesskap. Her vil alle bidra til at det ikke skjer igjen. Vi har et tverrpolitisk fellesskap og tverrpolitisk enighet som den saken fortjener. Der tror jeg ikke det vil bli noe forsøk på å slå politisk mynt på eller skape politiske forskjeller, sier Espelid.

Tuva Åserud

– Vi skal ta ansvar

Også Siv Høgtun i Høyre er bekymret for den politiske situasjonen på Askøy.

– Jeg er veldig glad for Høyre sin del, som er det største partiet på Askøy igjen. Vi takker for tilliten og alle som har stemt på oss, det er fantastisk. Men når det gjelder valgresultatet for Askøy, er jeg bekymret. Her er det tolv partier inne med 35 plasser i kommunestyret. Det kan bli krevende. For Askøy sin del blir det en krevende situasjon fremover. Det er ikke avklart flertall verken på høyre side eller på venstre side, sier Høgtun.

Hun sier de vil gjøre alt de kan for å få et flertallsstyre på Askøy.

– Vi skal ta ansvar. Men det påhviler alle representantene å prøve å få til et flertallsstyre. Vi er alle 35 valgt inn i kommunestyret for å gjøre en god jobb for innbyggerne våre, næringslivet vårt og de ansatte i kommunen, sier hun.

Hun kan ikke si noe om hvem de kan samarbeide med.

– Det var borgerlig flertall vi ønsket, og det har vi ikke. Nå skal vi til forhandlinger. Det må vi bruke tid på.

– Viktig å samle seg og senke konfliktnivået

Det er uavklart om hun vil bli ordfører, sier hun.

– Nå må vi først få på plass politikken og den politiske plattformen, hvem som kan samarbeide med hvem. Blant de viktigste sakene, er eiendomsskatten. Der har det vært ganske harde fronter. Vi er også opptatt av utvikling av kommunen, spesielt Kleppestø sentrum. Det vil være et sentralt forhandlingstema, sier hun.

Også Høgtun mener at alle de politiske partiene er enige når det kommer til vannsaken.

– Alle er enige om at vi skal arbeide for trygt vann så raskt som mulig. Men det handler også om hvordan vi skal gå videre med det, sier hun.

Det er nå viktig å holde fokus, at vi klarer å samle oss og senker konfliktnivået, sier Høgtun.

– Vi må tenke på at vi er valgt for å gjøre det beste for innbyggerne, næringslivet og de ansatte. Nå har Askøy så mange muligheter, men vi har store utfordringer. Hvis vi skal klare de store utfordringene og komme frem til de fantastiske mulighetene, må det også samarbeides på tvers, sier hun.