Fylkeslegen: Ettåring som døde fikk forsvarlig helsehjelp

Fylkeslegen finner ingen grunn til å klandre behandlingen av ettåringen som døde under drikkevannsskandalen på Askøy.

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

SMITTEKILDE: Det forurensede vannet kom fra høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy. Bård Bøe

Fylkeslegen opprettet tilsynssak etter at ettåringen døde på Haukeland universitetssjukehus 5. juni i år. Obduksjonen viste at dødsårsaken var blodforgiftning.

Infeksjon

Gutten hadde streptokokkinfeksjon, i tillegg til at han var smittet med campylobacter. Den samme bakterien ble funnet i drikkevannet på Askøy.

Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker.

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet, ifølge politiets gjennomgang av obduksjonsrapporten.

Fylkeslegen har gransket både guttens fastlege, legevakten på Askøy og Haukeland universitetssjukehus. Konklusjonen er at alle ga gutten forsvarlig helsehjelp.

Gutten fikk en hastetime hos fastlegen da han ble syk. Foreldrene var også i kontakt med Askøy legevakt, der de fikk råd om tiltak.

Klandrer ikke

Fylkeslegen mener legens tiltak var adekvate og faglig forsvarlige.

«Enkelte sykdomsbilder utvikler seg snikende før det kan bli akutt og svært alvorlig», heter det i avgjørelsen.

Fylkeslegen finner heller ikke grunn til å klandre Haukeland. Det var tilstrekkelig og relevant personell til stede da gutten kom til akuttmottaket, heter det.

Familiens advokat, Kjetil Ottesen, vil ikke kommentere avgjørelsen nå.

Kvinne døde

Også en 72 år gammel kvinne fra Askøy døde av blodforgiftning etter å ha blitt smittet med campylobacter. Hun var i utgangspunktet svekket av en bakenforliggende sykdom.

Askøy kommune har tidligere anslått at cirka 2000 innbyggere ble syke som følge av forurenset drikkevann i kommunen.

76 personer ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus etter utbruddet i sommer.