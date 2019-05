Dette er bare noen av meldingene de tre russebussene fra bergensområdet har delt på sosiale medier.

– Det er avskyelig og kvalmt. Det virker som om russen kriger om å være verst på å trakassere folk. Det er helt sykt at vi ikke er kommet lenger i 2019, sier Julie Grindbakken.

Hun er en av flere som har reagert på innholdet som er blitt delt på sosiale medier de siste ukene fra tre russebusser i bergensområdet. BT har fått tilgang til en rekke meldinger og historier fra Instagram. De tre bussene har alle store følgerskarer i sosiale medier og når ut til svært mange.

En av bussene skriver «Ingen feite horer inn på bussen på LS. Husk det». En annen skriver «Ingen negre på bussen i dag». På flere av bildene fra den ene russebussen er det tegnet inn hakekors og flere russ som gjør nazihilsen.

To av bussene har lagt ut en beklagelse på sosiale medier.

Alice Bratshaug

Håper foreldre får se innholdet

Historiene på Instagram har gjort sterkt inntrykk på Grindbakken.

– Det tar skikkelig på å lese. Russetiden skal jo handle om at 13 års skolegang er over. Folk skal få feire og alle skal være inkludert, sier hun.

Hun håper foreldrene får se det som deles.

– Jeg vet ikke om de tror de er morsomme. Noen har jo over ti tusen følgere på Instagram. Det er mange som ser dette. Hvordan vil de forsvare dette når russetiden er over? De skal jo ut og søke jobb en gang, påpeker Grindbakken.

Har fått stygge meldinger

Hun har selv lagt ut mye av innholdet på sin profil, for å vise folk hva som foregår blant årets russ. Hun har også fått negative direktemeldinger fra noen av bussene.

– Jeg måtte dele, så folk ser hvor ille dette er, sier Grindbakken.

Privat

Grindbakken har selv 46.000 følgere i sosiale medier og jobber som influenser. Til daglig er hun student.

Beklager og legger seg flate

Bussen som har lagt ut bilder med nazihilsener og hakekors, la denne uken ut en beklagelse i sosiale medier. De beklager hvis noen føler seg krenket.

– Dette er en intern greie der vi har tullet litt, sier en av medlemmene i russebussen.

Han understreker at de fleste bussene har russ som ikke er etnisk norsk. Og at de ikke kaster ut folk av bussen på grunn av etnisitet eller vekt. Men hvis folk er for fulle, får de ikke være med.

– Vi skjønner at folk reagerer sterkt. Men vi har aldri nevnt navn eller angrepet enkelte. Ingen bør føle seg truffet, sier han til BT.

Han mener at det som nå deles er tatt ut av kontekst.

– Jeg skjønner at vi har gått litt for langt, men det har aldri vært hensikt å plage andre. Vi er en gjeng med gutter som vil kose oss og ha det gøy. Ingen av oss er rasister.

– Dummet oss ut

BT har vært i kontakt med en av guttene på russebussen som har lagt ut en rekke bilder om at de ikke ønsker feite folk inn i bussen. Han sier de har gjort en feil.

– Vi har dummet oss ut, og vi vet at dette ikke er greit. Det begynte med en tullegreie internt med guttene, og vi angrer på at det er blitt lagt ut noe i det hele tatt, sier han.

Han sier at de skjønner at dette er for drøyt å tulle med.

– Det har vi skjønt i ettertid. Vi skjønner godt at folk kan føle seg støtt.

Møter politiet mandag

Denne bussen la ut en beklagelse fredag ettermiddag.

Den tredje russebussen som la ut meldinger om at de ikke ønsket feite horer på bussen, skriver at de ikke ønsker å kommentere saken.

Årets russepresident, Benjamin Bjordal, skriver i en melding til BT at dette er noe som ikke er greit.

– Det er helt forkastelig. Dette er moraler som er svært nedlatende, og svært uakseptable, skriver Bjordal.

Mandag har politiet kalt inn til et møte med russepresidenten og bussjefene. Da vil det som er delt på sosiale medier bli et tema.

– Dette vil helt klart bli diskutert, sier politiførstebetjent Brynhild Lyssand Eide ved kriminalitetsforebyggende avsnitt i Vest politidistrikt.

– Vi vil gi dem en påminnelse om oppførsel i siste del av russetiden, legger Lyssand til.