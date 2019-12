Enige om budsjett for Bergen én uke før fristen

BT erfarer: Byrådspartiene har fått støtte fra SV og Sp.

PÅ TRYGG GRUNN: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har endelig flertall i bystyret for sitt budsjett, og kan dermed bli sittende. Foto: Bård Bøe

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og KrF har dermed klart å skaffe flertall for et budsjett for Bergen i 2020.

Det skjer bare én uke før det siste bystyremøtet i år, der budsjettet skal vedtas. Resultatet presenteres på en pressekonferanse halv fire onsdag ettermiddag.

De siste ukene har byrådet prøvd å bli enige med flere ulike partier, men ikke lyktes, før nå.

Mangler flertall

Byrådspartiene Ap, MDG, Venstre og KrF har bare 25 av 67 stemmer i bystyret. De er derfor enige av støtte fra et større parti, eller flere små partier for å få gjennomslag for sine saker.

Tidligere i høst brøt forhandlinger mellom byrådspartiene, SV og Rødt sammen. Da var partiene rundt 30 millioner kroner fra hverandre.

Prøvde på FNB

Byrådspartiene har også forsøkt å bli enige med Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Det forsøket brøt sammen fordi bompengepartiet krevde å fjerne bomstasjoner.