– I dag er det innevær. Ikke gå ut du med mindre du må.

Alle oppfordres til å sikre løse gjenstander og lade mobiltelefoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

UVÆR: Det blåser kraftig på Vestlandet i kveld. Foto: Charlotte Lilleheil, Twitter

Tirsdag kveld herjer uværet godt langs kysten.

– Langs kysten er det oppe i full storm akkurat nå, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli i Stormgeo som forteller at vinden ljomer utenfor målestasjonen.

Verst langs kysten

Han forteller at vinden er sterkere desto lenger ute mot kysten man befinner seg. Også på fjellet blåser det godt.

Tirsdag kveld er det kolonnekjøring på Rv. 52 over Hemsedal, og på Rv. 7 over Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn.

Følg været og trafikken direkte i værliven.

Fra tirsdag ettermiddag ventes kraftige vindkast fra sørøst og sør. Det er meldt rundt 27 meter i sekundet i indre strøk og opp mot 33 meter i sekundet i ytre strøk.

Fagerli har ikke bare godt nytt for vestlendinger som har sett seg lei av det sure været tirsdag:

TREVELT: Et tre har veltet og sperrer Fjellveien. Foto: Eilif Nistad

– Vinden kommer til å øke på i et par timer til, sier meteorologen klokken 17.20. Den kraftigste vinden inntreffer mellom klokken 20 og 21, ifølge Fagerli.

– Blir enda surere

Også regnværet vil øke på og gjøre værforholdene enda litt surere, legger han til.

– Vinden vil roe seg ned rundt midnatt. Før den tid vil det være mye vind og trøblete på broer, sier han.

Han sier at folk bør ta det ekstra med ro i kveld.

SURT: Det gjelder å holde fast i paraplyen hvis man ferdes utendørs tirsdag kveld. Foto: Alice Bratshaug

– I dag er det innevær. Ikke gå ut med mindre du må, sier meteorologen.

Han oppfordrer folk om å lade mobiltelefonene og følge med på trafikkart og i nyhetsbildet.

– Ta høyde for at strømmen kan gå, sier han.

Bør sikre løse gjenstander

Kristen Gislefoss i Vervarslinga på Vestlandet oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander i kveld.

Også han understreker at det først og fremst er kyststrøkene som er utsatt for uværet:

– Dette været kommer ikke til å gå så veldig langt inn i landet sier Gislefoss og legger til:

– Nedbøren blir jevn nå i kveld, og så passerer den i løpet av natten.

Har personell i alle bydeler

Også kommunen oppfordrer folk til å sikre gjenstandene i kveld.

– Hold deg oppdatert på værvarsel og følg anbefalingene som blir gitt der, sier Britt Lise Nymark, vakthavende beredskapskoordinator i Bergen kommune.

Kommunen har ansvar for kommunale eiendommer, kommunale veier og kommunalt vann- og avløpsnett.

Bymiljøetaten har personell ute i alle bydeler med tanke på vær og vind frem til været stabiliserer seg.

– Vi skal være i forkant for å kunne håndtere situasjoner som kan oppstå på veinettet. Det kan for eksempel være trevelt og overvannsproblemer, sier leder for veiseksjonen i Bymiljøetaten, Arild Gundersen.