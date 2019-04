Mannskapet fikk beskjed om å samle seg, i tilfelle MF «Færøy» fikk slagside.

Det ble slått full alarm lørdag morgen da fergemannskapet varslet om at sjøvann fosset inn i maskinrommet til MF «Færøy».

Den splitter nye fergen lå fortøyd ved Halhjem fergekai, da det oppsto problemer med fartøyet som går mellom Halhjem og Sandvikvåg.

– Hadde ikke kontroll

– Det var åtte personer om bord, og de fikk beskjed om å samle seg med tanke på at fergen kunne begynne å krenge. De hadde ikke kontroll, forteller vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen til BT.

Alvoret i situasjonen gjorde at det ble sendt ut trippelvarsling til samtlige nødetater, samtidig som Hovedredningssentralen i Sør-Norge ble varslet.

– Vi var føre var og tok høyde for at fergen i verste fall kunne få slagside. Vi sendte Os brann og redning for å bistå med pumper, sier Lund.

Pumpet ut vannet

– Begynte fergen å krenge?

– Nei, mannskapet klarte å få i gang pumpene og begynte å pumpe ut vannet selv. Klokken 06.59 meldte kapteinen på MF «Færøy» at de hadde kontroll.

Brannmannskapene fra Os har undersøkt fergen.

– Ingen hyggelig situasjon

Den administrerende direktøren i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, ble varslet om hendelsen ved 07-tiden lørdag morgen.

– I utgangspunktet er dette ingen hyggelig situasjon, sier han.

– Hva tenkte du da du fikk telefonen?

Torkildsen ler litt før han svarer:

– Nei, hva jeg tenkte det kan du selvfølgelig lure på. Men først og fremst forsikret jeg meg om at det ikke var noen fare for mannskapet om bord.

– Strevsomt

– Hvordan er det å være administrerende direktør i Torghatten Nord for tiden?

– Nei, det er litt sånn opp og ned. Det har vært en del utfordringer. Og det har vært et strevsomt første kvartal, ikke bare for meg, men for sjøfolkene også.

– Og for passasjerene?

– Ja. «Færøy» gikk i rute klokken 09.10 lørdag morgen. Fra fredag var alle de fire hovedfergene i sving, men så skjedde altså dette, sier Torkildsen.

Lekkasje på et rør

Han forteller at sjøvannet kom inn i maskinrommet fordi det oppsto en lekkasje på et rør, men at de ikke vet den direkte årsaken til det.

– Men vi tror det er en plugg som har vært dårlig festet. Vi er nå i gang med å undersøke de andre fergene for å sjekke at dette ikke skjer igjen. Vi har ingen indikasjoner på at det er noe annet som er galt med fergen, sier Torkildsen.

– MF «Færøy» er den samme fergen som måtte søke nødhavn i Vigo i Spania, ikke sant?

– Ja, men det skyldtes dårlig vær.