Vil ta uker før man ser resultat av koronatiltak

Tirsdag bestemmer regjeringen seg for om skolene skal fortsette å holde stengt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Monica Mæland og Bent Høie holdt pressekonferanse mandag. Foto: Fredrik Hagen

Ti dager er gått siden regjeringen innførte de massive tiltakene mot spredningen av koronaviruset i Norge. Skoler og store deler av næringslivet ble stengt ned og store arrangementer forbudt.

Tiltakene var anbefalt av FHI og Helsedirektoratet. Antall koronasmittede har imidlertid økt fra dag til dag. På en pressekonferanse mandag opplyste FHI at de nå telte 2371 smittede i Norge. Det er en økning på 240 det siste døgnet.

De fikk samtidig spørsmål om når man ser for seg at tiltakene som er innført vil ha den forventede effekten.

– Vi håper å se de første tendensene i tallene om en uke eller to fremover, svarte fagdirektør Frode Forland i FHI.

Nye spådommer

FHI har tidligere presentert ulike scenarioer for utbredelsen av koronaviruset i Norge:

«Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren. Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store», skrev FHI i den forrige risikovurderingen hvor de så for seg at opptil 2,2 millioner nordmenn kunne bli smittet.

FHI sier de jobber med nye risikovurderinger.

– De kommer i løpet av de nærmeste dagene, sa Forland på pressekonferansen hvor han samtidig påpekte at det ikke er mye smitte i befolkningen.

96 prosent av dem som er testet for korona har ikke viruset.

Skal vurdere

FHI og flere andre institusjoner rådgir nå regjeringen fortløpende om hva som bør gjøres med restriksjonene. Helseminister Bent Høie (H) sa på pressekonferansen at de skal ta endelig beslutning rundt disse på tirsdag.

– Vi har ikke tatt beslutningen ennå.

Han erkjenner at folk håper de strengeste tiltakene ikke skal fortsette.

– Men de som håper at denne våren blir som den pleier, blir nok skuffet. Vi må forberede oss på å leve så normalt som mulig i en unormal situasjon.

Vil ikke stoppe nå

Justisminister Monica Mæland (H) skjønner at etter hvert som tiden går, så stiller flere folk seg spørsmål om det virkelig er nødvendig med alle disse tiltakene.

– Tiden er ikke inne for å trekke konklusjoner. Vi må være tålmodige, ha is i magen og stole på at tiltakene vi har iverksatt er viktig og riktig. Dette gjør vi for å unngå for mange sykehusinnleggelser, og unngå dødsfall, sa Mæland på pressekonferansen.

Der ble det også opplyst at gjennomsnittsalderen på de smittede er 47 år, med en overvekt av menn (54 prosent)

Av de smittede er 1117 smittet i Norge, 954 utenlands, mens 300 har ukjent smittevei. Man er nå oppe i 193 innlagte, hvorav 45 er eller har vært på intensivavdelingen.

I dag er det 38 personer som fremdeles ligger på intensiven. Disse er i gjennomsnitt 61 år gammel, og 68 prosent er menn.