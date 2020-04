Nå er Norges største økonominettsted en del av Bergens Tidende

Midt under koronakrisen utvider BT tilbudet på økonomi- og næringslivsnyheter.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg er stolt over å være med på dette samarbeidet, sier BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Marit Holm

At E24 blir en del av Bergens Tidenes satsing på næringslivsnyheter ble varslet i høst.

De siste ukene har leserne sett E24-logoen på både nett- og papiravis.

Dette blir det enda mer av fremover. Nå er nemlig det nye samarbeidet mellom Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftenposten og E24 i gang for alvor.

Bemanner opp

Sysla, som har spesialisert seg på de store eksportnæringene langs kysten, går også inn i satsingen som innebærer at E24 blir knutepunktet for næringslivsjournalistikken i alle mediehusene.

– I BT har vi bemannet opp næringslivsredaksjonen for å gi en bedre dekning av boligmarkedet og næringsliv i Bergen og på Vestlandet, sier BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.

– Vi blir bedre rustet til å formidle næringslivsnyheter, og til å sette dagsordenen med undersøkende journalistikk.

Tett på

Skal man forstå samfunnet, må man vite hvor verdier skapes. Derfor er økonomi og næringsliv et viktig satsingsområde for Bergens Tidende. Det har blitt enda viktigere i lys av koronakrisen, mener Gudbrandsen.

– Kanskje har det aldri vært viktigere med kvalitetsjournalistikk om norsk næringsliv enn nå. Den nye satsingen betyr at våre dyktige journalister i BT vil være tett på det som skjer i vår region. Og sakene om det som skjer her, vil bli spredt til lesere over hele landet. Derfor er jeg stolt over å være med på dette samarbeidet.