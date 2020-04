Han var pionér innen dykkemedisin

Stein Tønjum døde 26. mars, 78 gammel.

Stein Tønjum var utdannet lege med spesialisering innen kirurgi. Han har satt spor etter seg som fortsatt står innen dykkemedisinen Foto: privat

Stein var en av landets pionérer innen dykkemedisin og fysiologi, utdannet lege med spesialisering innen kirurgi.

Hans interesse for dykkemedisin gikk via sitt engasjement i HBO-behandling av lidelsen gassgangren, og sin plikttjeneste som lege i Sjøforsvaret ved Haakonsvern orlogsstasjon, hvor Forsvaret har sin kompetanse innen faget.

Stein var sjef for dykkeavdelingen i de første hektiske årene på NUI, et kunnskapssenter opprettet for å ivareta helsemessig forsvarlig dykking relatert til den norske olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen.

Stein var en markant fagmann og vi som fikk gleden av å jobbe under hans ledelse var sjelden i tvil om hva han forventet av oss, og om han var fornøyd med våre prestasjoner. Han ga like klar beskjed når han var fornøyd som når han var misfornøyd.

Han satte spor etter seg som fortsatt står innen dykkemedisinen. Som eksempel var han initiativtaker til Norsk Baromedisinsk forening.

Han ledet gruppen bak de såkalte norske metningsdekompresjonstabellene, som fortsatt er internasjonalt anerkjent.

Han var også sentral, og deltok faktisk selv som forsøksdykker, i arbeidet for å utvikle og innføre overlevelsesutstyr, som kunne være godt nok for å berge liv i en situasjon med tapt dykkeklokke.

Etter perioden som leder på NUI, skrev Stein en "Dykkemedisinsk Håndbok", som ble utgitt i 1989. Boken er i første rekke skrevet for kontinentalsokkel-dykkerne, for å bidra til et optimalt behandlingstilbud ved oppstått sykdom eller skade under deres virke. Men den er også en nyttig bok for alle med interesse innen faget dykkemedisin.

Vi tar med oss videre alle de gode minnene fra vårt arbeid sammen med Stein i det baromedisinske miljøet.

Kåre Segadal

Cato Hordnes

Otto I. Molvær