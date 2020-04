Bil havnet i elven i Gulen

To personer er hentet av Luftambulansen

Like etter klokken seks i morges kjørte en personbil av veien på Fv 57 ved Dalsøyra i Gulen.

Tre personer var i bilen da ulykken skjedde.

En liten time senere melder politiet på Twitter at to personer som er tatt ut av bilen. De er fraktet til sykehus med Luftambulansen. Skadeomfanget deres er ukjent.

– Men når de skadde fraktes bort av Luftambulansen går jeg ut fra at tilstanden deres er såpass alvorlig at det er nødvendig at de trenger helikopter, sier operasjonsleder Steinar Hausvik.

Den tredje personen blir kjørt til sykehus i ambulanse.

Kjøreforholdene på ulykkesstedet er ikke kjent.

Da BT snakket med politiet klokken 0715 var patruljen fortsatt ikke kommet frem til stedet.

– Ulykken har skjedd et stykke utenfor alfarvei. Det tar tid for oss å komme oss dit, sier Hausvik.