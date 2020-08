Leteaksjon etter kvinne i 20-årene

Det er satt i gang en leteaksjon i området ved Gullfjellet etter at en kvinne ikke er kommet tilbake fra tur.

Politiet melder at de bistår i søket etter kvinnen i 20-årene i et område mellom Trengereid og Gullbotn etter at kvinnen ikke kom tilbake fra en tur til Gullfjellet i dag.

Frivillige mannskaper fra Røde Kors, Norske redningshunder og Norsk Folkehjelp er kalt ut for å lete etter kvinnen.