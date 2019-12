Politibetjentene som var involvert i skyteepisoden blir avhørt søndag

Etterforskningsavdelingen i Vest-Norge har iverksatt etterforskning etter at en mann ble skutt i foten av politiet i Lindås lørdag kveld.

Det var ved 22.50-tiden lørdag at mannen i 30-årene ble skutt i foten på Seim i Lindås. Ifølge en pressemelding fra Vest politidistrikt hadde mannen startet en motorsag og gikk mot politiet. Han skal ha fortsatt å gå mot politiet etter at det ble avfyrt varselskudd.

Etter å ha blitt skutt, ble mannen behandlet av lege og fraktet til Haukeland sykehus i ambulanse. Tilstanden hans var lørdag alvorlig, men han skal ikke være livstruende skadet.

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs er leder for Spesialenheten for politisaker.

– Vi skal i løpet av søndag avhøre politibetjentene som var involvert i hendelsen. Vi skal reise til stedet der dette skjedde, og vi har fått bistand til å få gjort kriminaltekniske undersøkelser, sier Mjøs til BT søndag formiddag.

– Alltid alvorlig

– Vet du noe om tilstanden til mannen som ble skutt?

– Jeg vet ikke noe mer enn det som ble opplyst lørdag kveld. Det er alltid alvorlig når noen blir skutt, sier hun.

– Hvor mange politifolk var involvert?

– Det har nok vært en rekke tjenestemenn ettersom situasjonen varte så lenge, men jeg kan ikke gå inn på det nå, svarer Mjøs.

Vil avhøre mannen

Hun forteller at de vil forsøke å avhøre mannen som ble skutt så snart det lar seg gjøre. Spesialenheten skal undersøke om politiet fulgte reglene for bruk av skytevåpen.

– Vi skal kartlegge hva som var foranledningen for hendelsen, og det eventuelle trusselbildet. Hva mannen foretok seg, og hvordan han reagerte på politiets anmodninger. Klarlegge bakgrunnen for at skuddet ble løsnet i denne situasjonen, utdyper Mjøs.

Ifølge pressemeldingen som politiet sendte ut klokken 01 natt til søndag, ble politiet varslet lørdag ettermiddag om at en mann hadde brutt seg inn og tatt tilhold i en hytte på Seim i Lindås. Da politiet kom frem, skal mannen ha truet dem med en øks.

– Politiet trakk seg unna. Politiet forsøkte å forhandle med mannen, men dialog førte ikke frem, skriver operasjonsleder Morten Rebnord i pressemeldingen.

Mannen ble skutt i foten åtte timer etter at politiet ble varslet om innbruddet.

