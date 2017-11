For baker Mariann Kvarme handler det om å være i forkant av trendene. Nå satser hun på å servere terte med maur.

– Du har startet å servere terter med maur på, ifølge Askøyværingen. Det var litt av en forunderlig ingrediens?

– Nja, det er litt i tiden – og det er bare å henge med.

– Hva mener du med «i tiden»?

– Fremtidens mattrender er å bruke spisbare insekter – gresshoppe, larve og diverse. Maur er syrlig, så det er en fin ting å bruke på kaker.

– Har mauren en funksjon på kaken?

– Den blir brukt som topping, og er sprø og knasende. Teksturen står godt til terten, uten å være dominerende i smak. Flere av tilbakemeldingene gikk på at det ikke smakte nok maur, men det var ikke meningen. Mauren brukes som et krydder her.

Fakta: Mariann Kvarme Alder: 44 Bosted: Ask på Askøy Aktuell med: Driver Bakstehuset på Ask, og har akkurat introdusert maur på terte som det nyeste tilskuddet på menyen. Min dag: 07.30: Tirsdag er produksjonsdag, da tar jeg meg en tur i Lien før dagen starter i bakeriet. 09.00: Jobbing i bakeriet i hagen. 17.00: Jeg lager middag til familien.

– Er det flere i Norge som har begynt å ta i bruk insekter i mat?

– Jeg vet ikke om andre bakerier, men jeg fikk inspirasjon etter å ha spist på Noma i København.

– Og det var så godt at du måtte prøve dette hjemme også?

– Eh, hehe, det var ... spennende og interessant i hvert fall. Det handler om å ligge i forkant, så vi følger med på hva som er sært. Det er alltid noen som drar lasset og gjør ting litt annerledes enn andre, det er slik vi utvikler oss.

– Du var med på å starte opp Godt brød på 90-tallet, og brukte økologiske ingredienser før det ble en trend. Er dette det samme, dere starter med insekter før det blir en trend?

– Nei, dette er bare spennende og gøy, og for å skape blest. Men jo, det er slik man må jobbe: Hva kan du gjøre nå som er nytt og spennende.

– Går livet bare i mat hos dere?

– Ja! (ler) Det er ikke mye tid til annet, enten det er produksjon eller kontorarbeid eller å følge med på hva som skjer i matverdenen. Når vi reiser må vi se hva andre gjør, vi drar dit det er et bra bakeri eller et spisested vi kan besøke for å smake.

– Og hele familien er med på dette?

– Ja, alle er med, for med eget bakeri i hagen blir det veldig nært.

Privat

– Du har tre barn, har det vært vanskelig eller enkelt å få dem til å spise maten på tallerkenen?

– De er som alle andre, de har ikke alltid spist opp alt. Men de får ingen alternativer, de får tildelt det samme som vi spiser, og tilbud om å smake det meste. Hun yngste på ti år holdt på å kaste opp da jeg sa vi skulle bake maurterte, men hun endte med å smake til slutt. Det ble ingen favoritt, men når kompisen spiser kan hun ikke være dårligere.

– Hva er det rareste du selv har smakt?

– Rareste ... jeg tenker aldri at mat er rart, bare spennende. Jeg ser flere sier at ting smaker uvant, og for meg er det positivt. Men rart ... det må nok være maur til nå. Det er derfor jeg fikk lyst til å lage det selv.

– Hva blir det neste? Gresshoppe eller larve?

– Vi får se, gresshoppe har jeg ikke smakt, så jeg vet ikke hvordan det går til kaker.