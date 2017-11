– De ansatte er urolige for hva som blir resultatet av innsparingene, sier tillitsvalgt i Helse Bergen. Flere avdelinger skal gå gjennom kuttlistene sine på nytt.

Haukeland universitetssykehus er pålagt å spare inn 200 millioner kroner. Torsdag hadde de tillitsvalgte den første gjennomgangen av spareplanene med ledelsen.

– Tøff hverdag

– Situasjonen er vanskelig, sier Arvid Langeland, foretakstillitsvalgt for sykepleierne.

– De ansatte er urolige for resultatet av kuttene, legger han til.

Lorentz Linde som er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening sier de ansatte står i en tøff arbeidshverdag.

– De ansatte gjør mye for pasientene og for å få til effektiv sykehusdrift. Det får ikke sykehuset nødvendigvis betalt for.

Rammer bredt

Kuttene på Haukeland rammer bredt. BT har tidligere skrevet at Kvinneklinikken må spare 15 millioner. En viktig årsak til innsparingene der er uforklarlig stort fall i tallet på fødsler.

Terapibassenget i Gamle hovedbygg er foreslått stengt. 300 pasienter og kronisk syke trener her en eller flere ganger ukentlig.

Jobbfast, landets eneste tilbud til varslere, står på kuttlisten. Barne- og ungdomssykehuset er pålagt å omorganisere og spare inn over 10 millioner kroner.

Til sammen vil toppsjef Eivind Hansen knipe inn 200 millioner på et budsjett på om lag 12 milliarder kroner.

Ny gjennomgang

På torsdagens møtet ble det enighet om at enkelte avdelinger skal se på kuttplanene en gang til. Hvilke avdelinger dette er, vil ikke de tillitsvalgte si.

– Risikerer dere oppsigelser?

– Det er for tidlig å si noe om. Det vi kan si er at sykehuset skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og det skal være forsvarlig for pasientene.

Ledelsen skal ha klart et endelig forslag til budsjett 1. desember. Da er det tillyst nytt møte med de tillitsvalgte, før styret banker det gjennom.

Sykkel-VM og medisiner

Økonomien i Helse Bergen har forverret seg utover i året. Tidlig i høst gikk alarmen. Årsaken til problemene er flere. Sykkel-VM kostet sykehuset 15 millioner.

Dyre medikamenter koster mer enn forventet. En spesiell situasjon oppsto med et nytt legemiddel mot hepatitt C. Det ble godkjent for bruk i sykehusene, men for seint på året til å komme med i grunnlaget for overføringer til sykehusene.

Straffes for omlegging

Den nye mottaksklinikken på Haukeland har vist seg effektiv, men kostbar. Flere pasienter får diagnose og behandling samme dag de blir innlagt, noe sykehuset paradoksalt nok straffes for økonomisk.

Ta for eksempel pasienter som kommer inn med mistanke om blodpropp i leggen.

Hvis pasienten får diagnose og nødvendig behandling før det er gått fem timer, får sykehuset utbetalt bare 833 kroner, pluss egenandelen.

Hadde pasienten ligget natten over, ville sykehuset fått 15.000 kroner.

Forrige uke leverte samtlige klinikker sine forslag til innsparinger. Disse blir nå gjennomgått og drøftet med de tillitsvalgte.

Styret i Helse Bergen skal vedta budsjettet 18. desember.