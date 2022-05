Morgenfuglenes kanonfeiring

De hadde stått ekstra tidlig opp, de som i finstasen kunne smelle i gang nasjonaldagen på Skansen klokken 07.

Sindre Horn sprettet morgenchampagnen på Skansen. Som student tar han feiringen alvorlig.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Flere titalls tilskuere hadde møtt opp ved Skansen brannstasjon i morgentimene for få med seg salutten.

Marinegastene fyrte av kanonene til applaus fra publikum. De husket nok striden i 2019, da Forsvaret bestemte seg for å kutte ut saluttfyringen fra Skansen for å spare penger.

Det endte selvsagt i opprør og en forsvarsminister som måtte gå kanossagang i bergensmediene.

Mange var møtt opp på Skansen brannstasjon klokken 07.

Tidlig på ’an

Blant de skuelystne var Sindre Horn, som spratt champagnen like etter salutten på Skansen var over.

Han og medstudenter fra UiB har stått tidlig opp for å få den med seg, som de pleier.

– Nå er det videre med morgenprosesjonen til Christiestøtten for å rekke bekransningen, sier Horn.

Morgenprosesjonen er ikke det største av togene gjennom Bergen 17. mai, men det er kanskje den staseligste, med stor andel flosshatter, uniformer og bunader.

Mens røyken ennå henger over Skansen, har morgenprosesjonen beveget seg ned til Torgallmenningen. Fremst går som alltid 17. mai-komiteen med Cecilie Lycke i spissen. Sandvikens ungdomskorps og Lungegaardens musikkorps står for musikken.

Russen var på plass i morgenprosesjonen. De som klarte å stå opp, i hvert fall.

Hedret 17. mais bergensfar

Stadig flere slutter seg til morgenfuglenes tog på vei mot Torgallmenningen, der tribunene foreløpig er tomme.

Så er det opp Øysteins gate til bekransing av Christiestatuen på Musèplass, der det er tale ved leder av Studentersamfunnet i Bergen.

Strålende sol og barn på jakt etter russekort. 17. mai er i gang!

Litt lenger borte på Nygårdshøyden skal «mannen bak 17. mai i Bergen», John Lund, hedres. Han var formann i 17. mai-komiteen i hele 37 år, og laget opplegget for mye av dagens feiring.

Det er siden blitt holdt hvert år, med unntak av krigsårene og de to pandemiårene.

«Testplassen» var endelig en festplass igjen.

Fra test til fest

I år er endelig Vikingskipet på plass på Festplassen igjen, etter at det store testteltet ble fjernet i april.

Her ble morgenprosesjonen avsluttet med tale for fremtiden ved russepresidenten og tale for Bergen ved leder av studentforeningen ved Høyskolen på Vestlandet.

Deretter var det ny bekransning – denne gang av statuen av Christian Michelsen.

Og fortsatt var 17. mai så vidt startet.