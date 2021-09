Siste nytt om Nav-knivstikkingen

To Nav-ansatte i Bergen ble knivstukket under et brukermøte mandag formiddag. De er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Én mann er pågrepet.

Ransaker den pågrepnes adresse Foto: Marita Aarekol Politiet er i 13-tiden på plass og ransaker adressen som den pågrepne er registrert på. En mann i 30-årene er pågrepet etter at to personer ble angrepet med kniv på Nav Årstad på Danmarks plass. Mindre enn 2 time siden Nav-ansatte ble angrepet i avtalt møte med bruker

Samler de ansatte på hotell med kriseteam Assisterende direktør i Nav Vestland, Bjarte Hysing-Olsen. Foto: Eirik Brekke Assisterende direktør i Nav Vestland, Bjarte Hysing-Olsen, forteller til BT at de nå skal samle de ansatte på et hotell i Bergen. – Der skal vi samle alle ansatte og kriseteam er allerede på plass. Vi ber nå om at de får være i fred, sier Hysing-Olsen. – Nå trenger vi først og fremst å få være alene, legger han til.

Har startet etterforskning Det er blitt startet en etterforskning med formål avklare hva som har skjedd og hvorfor det er skjedd, opplyser politiet. – Det skjer gjennom avhør, ransaking og andre tekniske undersøkelser. Vi er helt i starten av etterforskningen og kan ikke kommentere denne på nåværende tidspunkt, sier politiinspektør Morten Ørn.

Kan komme flere pressebriefer Politiet avslutter nå pressebriefen. De utelukker ikke at det kan komme flere pressebriefer i løpet av dagen.

Ikke flere skadede enn de to Politiinspektør Morten Ørn sier det ikke er blitt funnet flere fysisk skadede enn de to personene som er knivstukket og fraktet til sykehus. Ørn vil ikke kommentere skadeomfanget til de to. Han vil heller ikke kommentere kjønn og alder.

– Tragisk og dramatisk De to personene som ble knivstukket, ble fraktet til Haukeland sykehus. Haukeland jobber nå med å kontakte de pårørende. – Dette er en tragisk og dramatisk sak som påvirker mange, sier politiinspektør Morten Ørn på pressekonferansen.

Politiet pågrep gjerningsperson etter seks minutter Politiet mottok første melding om knivstikkingen på Nav Årstad klokken 10.02. Fire minutter etter var politiet på stedet, opplyser politiinspektør Morten Ørn. – En gjerningsperson ble pågrepet kort tid etter første patrulje kom til stedet. Da var det gått totalt seks minutter etter første melding, sier Ørn.

Pressebrifing klokken 12.30 Politiet har varslet en pressebrifing om Nav-knivstikkingen klokken 12.30. BT sender seansen direkte fra politihuset i Bergen. To ansatte på Nav Årstad er knivstukket. En gjerningsperson er pågrepet.