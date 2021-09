Siste nytt om Nav-drapet

Én mann er pågrepet etter at to Nav-ansatte i Bergen ble knivstukket under et brukermøte mandag. En kvinne i 50-årene er død, mens en kvinne i 30-årene er lettere skadet.

Forsvarer: – Ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld Forsvarer Morten Grimstad utenfor Hordaland tingrett tirsdag. Foto: Adrian Brudvik Advokat Morten Grimstad er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede mannen i 30-årene. På vei inn i Hordaland tingrett sier han at klienten hans ikke stiller på tirsdagens fengslingsmøte. – Han er ikke i en tilstand hvor han kan møte opp, sier Grimstad til BT. – Han aksepterer fengslingen, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, sier han.

av Ole Løkkevik DEL Knivstukket rett etter at Nav-møtet begynte Et kvarter etter møtestart ble den pågrepne ført ut av Nav-bygget av politiet. Foto: Rune Sævig Den drapssiktede mannen i 30-årene møtte opp på Nav Årstad til et avtalt møte klokken 10.00 mandag. Det opplyser direktør Jostein Hestnes i etat for sosiale tjenester til VG. Mannen var i møte med to kvinner ansatt i Nav, og det tok få minutter før knivstikkingen begynte. Allerede klokken 10.02 fikk politiet første melding om at det hadde vært knivstikking på Nav Årstad, opplyste BT i går.

av NTB DEL Nav-direktøren i Bergen for å møte de ansatte Nav-direktør Hans Christian Holte. Foto: Lise Åserud / NTB Nav-direktør Hans Christian Holte reiste tirsdag morgen til Bergen for å møte de ansatte og den lokale ledelsen etter drapet på en Nav-ansatt. – Han er der for å møte ansatte og ledelsen i Nav Vestland og ved Nav Årstad, sier pressevakt Sigrid Anna Eggen til NTB. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap og grov kroppsskade etter voldsangrepet på Nav Årstad.

av Per Willy Lindberg DEL Bistandsadvokat: – Sterkt preget og trenger ro May Britt Løvik er bistandsadvokat etter Nav-angrepet. Foto: Vegar Valde (Arkiv) May Britt Løvik er oppnevnt som bistandsadvokat etter angrepet på to ansatte på Nav Årstad. Hun har vært i kontakt med den skadede kvinnen og hennes familie. Tirsdag morgen sier hun dette til BT: – Fornærmede ivaretas først og fremst av sine nærmeste og helsepersonell. Hun har lettere fysiske skader, men er sterkt preget og trenger ro. Løvik representerer også de etterlatte til kvinnen som døde under knivstikkingen på Nav. – Jeg er i kontakt med dem, men har ingen kommentar nå, sier bistandsadvokaten.

av Ole Løkkevik DEL Nav-kontorer i Bergen stengt tirsdag Blomster og lys utenfor Nav Årstad tirsdag morgen. Foto: Eirik Brekke Kontoret til Nav Årstad holder stengt hele uken av hensyn til etterforskningen etter gårsdagens knivdrap. Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Birgitte B. Lygre i Nav Vestland i en sms til BT. De andre Nav-kontorene i Bergen er stengt ut dagen. – Vi tar en avgjørelse om videre åpningstider til de andre kontorene i løpet av dagen, opplyser Lygre. Brukere i Bergen som trenger akutt økonomisk krisehjelp, kan ringe kommunen på telefon 408 08 908.

av Hanad Mohamed Ali DEL Drapssiktet mann fremstilles for varetekt Politiadvokat Christine Wisløff er aktor i saken. Foto: Geir Martin Strande Mannen i 30-årene fremstilles tirsdag for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Han er siktet for drap og grov kroppsskade etter at en kvinnelig Nav-ansatt i 50-årene ble knivstukket og drept mandag i Nav Årstad. En kollega, en kvinne i 30-årene, ble lettere skadet. Møtet begynner klokken 12.45.

av Per Lindberg, Målfrid Bordvik DEL Forsvareren til drapssiktet: – Han tar innover seg alvoret Morten Grimstad forsvarer mannen som er siktet for å ha drept en ansatt på Nav Årstad. Foto: Per Lindberg Den siktede etter Nav-drapet har sittet mange timer i avhør mandag kveld. – Jeg kan ikke si om han erkjenner straffskyld, sier Morten Grimstad, mannens forsvarer. Han forteller at avhørene har gått greit og at mannen har svart på spørsmål fra politiet. Avhørene ble avsluttet like etter klokken 21.30. – Klienten min er sterkt preget og tar innover seg alvoret i saken. Forsvareren vet ikke om siktede samtykker til varetektsfengsling. Det er usikkert om han møter til fengslingsmøte tirsdag.

av Målfrid Bordvik, Adrian Bruvik DEL Møtte kolleger av den drepte: – Det vanskeligste jeg har gjort som byråd - Det var viktig for meg å vise at de ikke er alene i sorgen, sier arbeidsbyråd Lubna Jaffery om samtalen med kolleger av den drepte. Foto: Tuva Åserud Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig, har snakket med flere av de ansatte på Nav Årstad etter knivdrapet. – Det var en fin, men veldig alvorstung og vanskelig stund. Det å treffe kolleger som står igjen, er det vanskeligste jeg har gjort som byråd, sier hun. Hun forteller at de ansatte har veldig ulike opplevelser. – Noen var ikke på kontoret, andre var der og noen så ting som de sikkert skulle ønske de aldri måtte se. De ansatte får nå oppfølging. Byråden sier hendelsen vil prege kommunen og de ansatte i lang fremover. – Det at en kollega blir drept på jobb, er så spesielt og vondt at det kommer vi til å bære med oss en stund fremover. Det var tragisk og det skulle ikke skje. Jaffery sier det er naturlig at det fremover blir en diskusjon rundt sikkerhet på arbeidsplasser. – Noen vil synes det er skummelt å gå på jobb, mens andre vil synes at det er viktig å komme tilbake.

av Per Willy Lindberg DEL 13 ambulanser til Nav Årstad Et stort antall ambulanser rykket ut til Nav Årstad. Foto: Eirik Brekke Helsevesenet sendte 13 ambulanser og legebiler til Nav Årstad i Solheimsviken etter at meldingen om knivstikking kom mandag. Det opplyser Helse Bergens kommunikasjonsdirektør Erik Vigander. Brannvesenet sendte tre biler til stedet, ifølge vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen. Politiet ønsker ikke opplyse hvor mange patruljer som ble sendt til stedet. Det ble definert som et såkalt PLIVO-oppdrag, som defineres som pågående livstruende vold, ifølge politiinspektør Morten Ørn ved Vest politidistrikt.

av NTB DEL Statsministeren kondolerer til pårørende og kollegaer Statsminister Erna Solberg (H). Foto: NTB Statsminister Erna Solberg (H) kondolerer til pårørende og kollegaer etter at to kvinner ble knivstukket på Nav Årstad i Bergen mandag. – Vi skal gjøre det beste gjennom Nav til å ta vare på de og sørge for at de skal få hjelp. Det er mange i førstelinjen i vårt velferdssystem, som oftest er utsatt for trusler og voldelige hendelser. Det er tøft å møte folk som kan være ustabile og ute av seg, sier Solberg til NRK. Hun opplyser samtidig at hendelsen må bli tatt på alvor.

av Adalheidur Oldeide DEL – Vi jobber mye med å ha kontroll på arbeidssituasjonen til våre ansatte. Kommunaldirektør for arbeid, sosial og bolig Tommy Johansen. Foto: Tuva Åserud Også kommunaldirektør for arbeid, sosial og bolig Tommy Johansen var til stede under pressekonferansen. – Vi jobber mye med sikkerhet. Vi jobber mye med det å ha kontroll på arbeidssituasjonen til våre ansatte. Johansen sa det er viktig med en balanse mellom å ha trygge ansatte og trygge brukere. – Den har fått seg en trøkk i dag. Han sa det nå er fokus på å bearbeide en krevende situasjon for de ansatte, samt å støtte de pårørende. – De står i en forferdelig situasjon.

av Adalheidur Oldeide DEL – Vi er i sjokk og sorg Direktør for NAV Vestland Anne Kverneland Bogsnes. Foto: Tuva Åserud Nav skal være en trygg arbeidsplass, og et trygt sted å komme til for dem som trenger oss. Det sa direktør for Nav Vestland Anne Kverneland Bogsnes under en pressekonferanse mandag ettermiddag. – Vi er i sjokk og sorg etter å ha mistet en god kollega i dag. – Det som har skjedd er dypt tragisk. Nav har en viktig oppgave i samfunnet, og vi ønsker å møte mennesker uten sperringer og strenge sikkerhetskontroller. Bogsnes sa videre at man nå vil se på eventuelle tiltak for å øke sikkerheten ved Nav. – Vi må igjen se på om det er flere tiltak som må gjøres ved kontorene våre for å sikre oss enda bedre mot forferdelige hendelser som vi har opplevd i dag.

av Adalheidur Oldeide DEL – Dette er en mørk dag for Bergen kommune Byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Jaffery. Foto: Tuva Åserud – Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet. Dette er en mørk dag for Bergen kommune. En kollega har gått bort på tragisk vis mens hun var på jobb, sa Byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Jaffery. Hun sier tankene i dag går til de pårørende. – De pårørende står midt i en krise. Dagens hendelser har vært dramatiske og de berører hver og en av oss.

av Adalheidur Oldeide DEL Bergen kommune og Nav orienterer pressen To Nav-ansatte ble angrepet med kniv mandag formiddag ved Nav Årstad på Danmarks plass. Foto: Iver Daaland Åse Byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Boby Jaffery, direktør for NAV Vestland Anne Kverneland Bogsnes og kommunaldirektør for arbeid, sosial og bolig Tommy Johansen orienterer pressen klokken 17.15. Følg pressekonferansen her på bt.no.

av Per Willy Lindberg DEL Bistandsadvokat oppnevnt May Britt Løvik er oppnevnt som bistandsadvokat. Foto: Vegar Valde (Arkiv) May Britt Løvik er oppnevnt som bistandsadvokat etter knivdrapet på Nav Årstad. Hun forteller at hun representerer de etterlatte etter den døde kvinnen, samt kvinnen som ble skadd. – Jeg har nettopp fått oppdraget og kan ikke kommentere noe nå, sier Løvik. Hun opplyser at hun vil være til stede under fengslingsmøtet tirsdag.

av Aina Fladset DEL Nav-ansatte meldte fra til politiet Politiinspektør i Vest politidistrikt, Morten Ørn, sier under mandagens pressekonferanse at de fikk flere meldinger fra Nav-ansatte som var inne i bygget under hendelsen. – Det var ansatte som meldte fra først. Innledningsvis fikk vi seks ulike meldinger, sier Ørn. Dette var telefonanrop, ifølge politiinspektøren. – Det var vektere til stede, men jeg kjenner ikke til om de var inne i det aktuelle rommet eller ikke, sier Ørn.

av Erlend Langeland Haugen DEL Vitner så «deler av» drapshandlingen På spørsmål om det var noen som så selve drapshandlingen, svarer påtaleansvarlig Christine Wisløff «i alle fall deler av den», men at det er noe etterforskningen skal avdekke. Hun sier at politiet har avhørt flere vitner som har vært inne i lokalene til Nav Årstad, både ansatte og besøkende.

av Tron Strand DEL Arbeidstilsynet oppretter sak – Arbeidstilsynet er varslet og vil opprette en sak, sier pressekontakt Per Olav Hernes. – Vi vil etter hvert gå i dialog med Nav for å kartlegge hva som har skjedd, og for å lære av det. Det skal være trygt og forsvarlig på en arbeidplass. Ingen skal gå på jobb og dø.

av NTB DEL Røe Isaksen: – Naturlig at vi går opp saken fra Navs side Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen kommenterer drapet på den Nav-ansatte Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen er klar på at det er viktig at Nav selv gjennomgår omstendigheten etter at to Nav-ansatte i Bergen ble knivstukket. – Det ble ikke minst satt på dagsordenen etter drapet på et Nav-kontor i Grorud i 2013. Etter det var det en full gjennomgang, og det er et tema som hele tiden er høyt på dagsordenen i Nav, sa han da han traff pressen mandag ettermiddag. – Politiet skal gjøre sin jobb, men det er naturlig at vi også går opp saken fra vår og fra Navs side. Vi må se på omstendighetene og om det er noe som må forbedres, sa Røe Isaksen.

av Aina Fladset DEL Siktet for drap og grov kroppsskade Den siktede mannen sitter nå i avhør, opplyser påtaleansvarlig Christine Wisløff i Vest politidistrikt. – Den siktede er en mann i slutten av 30-årene. Han er siktet for drap på en kvinne, og grov kroppsskade på en annen, sier Wisløff. Det var ingen dramatikk knyttet til pågripelsen, ifølge henne. – Så langt har vi avhørt ti personer, og vi kommer til å utføre flere avhør, sier hun. Den siktede mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag. Mannen er av utenlandsk opprinnelse, men er norsk statsborger. – Han kom til Norge i 2011, og vært norsk statsborger siden 2019, sier Wisløff.