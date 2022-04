Podkast: – Me har vore utsett for systematisk maktmisbruk frå den staten som skulle beskytta oss

Høyr den ferske episoden av «Nokon må gå».

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Denne veka er det 50 år sidan homofili blei avkriminalisert i Norgeg, og onsdag kom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) med ei offentleg orsaking til alle skeive for måten dei er blitt behandla på i Noreg.

I vekas «Nokon må gå» forklarer BTs skeive kulturredaktør Jens Kihl kvifor desse orda er så viktige:

– Me har vore utsett for systematisk maktmisbruk frå den staten som skulle beskytte oss. Den har vendt seg mot oss, gjort det vanskelegare å leve og vere menneske. At det blir anerkjent frå det offisielle Noreg, og ikkje berre avfeidd som ei kjensle me har inni oss, betyr ekstremt mykje, seier ein ganske kjensleladd Kihl.

I tillegg snakkar Kihl og kommentatorane Gerd Tjeldflåt og Anne Rokkan om Senterpartiets problem med saker om seksuell trakassering.

Til slutt kjem også fasit på påskequizen frå førre veke.

